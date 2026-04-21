蔣萬安直攻2028？戴錫欽：應扮輔選角色

台北市長蔣萬安近來民調聲量高，外界已有拱他直攻二〇二八的聲音，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨受訪不表認同說，必須審慎考量，除了符合民意的需求，也不能忘了連任有市民的付託跟期許。他說，蔣可以高人氣的首都市長身份扮演輔選角色，至於披掛上陣，「不認為應該這麼做」。

戴：首要之務是順利連任

戴錫欽昨天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，提及他觀察蔣萬安三年多來，從立委到市長的轉變，市政很快上手，用心、認真，也很接地氣。過去大家看他蔣家的血統，三年多來的領導統御、稱職市長的作為，在兩岸如雙城論壇上的表現，都能夠讓市民認同。

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對於外界有拱他直攻二〇二八的聲音，戴錫欽認為應按部就班，蔣的首要之務是市政拿出好成績，順利連任，帶動年底國民黨選情勝選，再來才是展望二〇二八的大選，要如何布局，才能再次政黨輪替。

戴錫欽不諱言指出，蔣連任衝高得票數，加上在各地輔選取得一定成績，一定會有聲音希望他在二〇二八年扮演某種角色，「目前為止，我是比較保守，而且不認為應該這麼做」，一方面要符合民意的需求，二方面不能忘記連任有市民對他的託付跟期許，但他可以高人氣首都市長的身份扮演重要的輔選角色。

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