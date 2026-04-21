為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安直攻2028？戴錫欽：應扮輔選角色

    2026/04/21 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市長蔣萬安近來民調聲量高，外界已有拱他直攻二〇二八的聲音，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨受訪不表認同說，必須審慎考量，除了符合民意的需求，也不能忘了連任有市民的付託跟期許。他說，蔣可以高人氣的首都市長身份扮演輔選角色，至於披掛上陣，「不認為應該這麼做」。

    戴：首要之務是順利連任

    戴錫欽昨天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，提及他觀察蔣萬安三年多來，從立委到市長的轉變，市政很快上手，用心、認真，也很接地氣。過去大家看他蔣家的血統，三年多來的領導統御、稱職市長的作為，在兩岸如雙城論壇上的表現，都能夠讓市民認同。

    對於外界有拱他直攻二〇二八的聲音，戴錫欽認為應按部就班，蔣的首要之務是市政拿出好成績，順利連任，帶動年底國民黨選情勝選，再來才是展望二〇二八的大選，要如何布局，才能再次政黨輪替。

    戴錫欽不諱言指出，蔣連任衝高得票數，加上在各地輔選取得一定成績，一定會有聲音希望他在二〇二八年扮演某種角色，「目前為止，我是比較保守，而且不認為應該這麼做」，一方面要符合民意的需求，二方面不能忘記連任有市民對他的託付跟期許，但他可以高人氣首都市長的身份扮演重要的輔選角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播