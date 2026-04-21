散布我史國大使涉貪假消息》 又是中國！國安單位揪出異常帳號

南非媒體《Swaziland News》 造謠台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙，外交部隨即駁斥並揭露其為中國長期資助媒體。（記者陳昀翻攝）

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕，網路流傳我國駐史瓦帝尼大使涉嫌貪污的不實報導，據悉，除了外交部查出來源出自中國長期資助的南非媒體外，安全單位溯源也發現，在社群平台上轉發的「在地協力者」，網路活動軌跡與中國有高度關聯性，不僅是典型對台認知作戰，更直接戳破「鄭習會」所營造和平、友善騙局。

典型認知戰 戳破鄭習會營造和平騙局

安全單位調查，台灣時間四月十六日上午七時五十六分，南非媒體《Swaziland News》貼出一篇「新聞」，造謠台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙，這則假消息不到四小時，立刻被轉載至Mobile〇1論壇，一小時內再由問題帳號「jijijigigigi」在PTT八卦版發文擴散。外交部旋即嚴正駁斥，並揭露來源是由中國資助、長期發表對台灣不利的錯假新聞的南非「媒體」。

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安全單位追查發現，發文IP表面是台灣本地IP，實際上是境外可租用的代理服務節點，常被用於偽造在地身分進行認知戰、詐騙或大規模自動化操作。循線比對發現，涉及此案的臉書帳號「邱奇白」平常大量轉貼攻擊政府貼文，並與中國官方認知戰帳號互為好友；今年一月十六日建立臉書公開社團《靠北吧！魯蛇》並擔任管理員，一月十八日在社團發表三篇「靠北軍警醫護人員」之文章後，即無任何貼文。

國安人士指出，PTT帳號「jijijigigigi」過去也發表大量與中國敘事角度相同的認知訊息貼文，諸如「共軍演習期間鼓吹北部居民逃難」、「打仗後備軍人只能當砲灰」、「放棄國籍人數暴增近三倍」，同時發現該帳號一度大量攻擊「柯文哲政治獻金案」，從行為模式觀察，明顯是藉由發起爭議話題，煽動台灣內部政治對立。

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