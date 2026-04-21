鄭麗文：我的路線在黨內獲壓倒性支持

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國，並與中共總書記習近平會面。鄭麗文昨受訪表示，她參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混」，她在就任黨主席之後，前立法院長王金平有做民調，黨內有八、九成是認同贊成她的主張與路線，「既然我的主張與路線已經是國民黨內壓倒性的全面認同與支持，那我為何不去實踐呢？」

對於當初力排眾議訪中，以及對「鄭習會」的評價，鄭麗文表示，訪中是非常重要的工作，她不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來證明給大家看。她之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文在結束訪中行程後表達，也計劃訪問美國。她昨天表示，應該是六月最有可能，需要好好安排行程，希望能接觸、看到比較不一樣的朋友，官方人士是一定會有的，包括各州國會議員、州長等，會做適當的安排。至於訪美見面的層級，她回應，才開始聯繫，當然是越高越好，會盡量努力，也會選在美國國會開議期間。

鄭麗文說，有人說她去華府會見不到國會議員，事實上已經有相當重量級的國會議員，不只一次希望她趕快去，與他們聯繫溝通。她不會不理解美國的重要性、不會不看重美國的影響力，衷心希望美國好，她也希望將與習近平見面的感受、想法帶到美國，讓國際社會更深一層去看待此行帶給大家的激盪。

鄭麗文強調，她知道她的主張與出現，已經在美國的相關圈子裡引起論戰。美國聰明、厲害的人很多，希望帶給他們不同的、跳出既有框架的思維，不要把聰明智慧浪費在戰爭上，而是集思廣益促成和平，才符合所有國際社會人類的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法