中共10項涉台措施》工總：生活性產業 台商空間不大

經濟部指出，綜觀中國自二〇一八年迄今，已陸續推出惠台措施，但「內容呈現退縮之勢」，國內業者多反應冷淡。（彭博檔案照）

中國內需市場雖具規模，但在消費力減弱及「內捲」壓力下，新惠台措施顯得疲軟乏力。全國工業總會大陸處處長黃健群分析，目前來看，台商要有實質「獲得感」還有相當距離，例如食衣住行育樂等生活性服務業要赴中投資，雖然中方不排斥，但台商可發展空間可能不是那麼大。

黃健群指出，自二〇一八年以來，中共陸續提出涉台政策，對台三十一條、對台二十六項措施都曾提到拓展內需的方向，說政策效果是零並不現實，但要說有普遍性效果也不現實。首先是中央雖有政策指令，但地方有利益考量，是否照著執行並不見得，畢竟市場就這麼大，在地企業也要賺錢，「內捲」壓力其實很大，若政策對台商傾斜，在地人情緒就不好了，「我們都那麼辛苦了，你們還對台灣那麼好？」

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黃健群指出，台商長期以來強於代工，以出口為導向，面對歐美市場有一套成熟的運作邏輯，但在轉向中國內需市場、經營自有品牌時，就有適應挑戰。鴻海集團創辦人郭台銘當初豪氣干雲推動的「萬馬奔騰」拓展中國市場通路計畫，並未達到預期的統治地位，連龍頭集團都不見得做得起來，可見中國市場「水蠻深」，光是正規管道所需的品牌通路費用及繁瑣程序，就不是一般台商中小企業所能負擔。

中方「挑商選資」台商也會評估風險

黃健群表示，中共涉台政策看似正面，目前仍屬框架性的研究，問題還是要回到怎麼落實？中方也是會「挑商選資」，食衣住行育樂等生活性服務業要去中國投資，中方應不會反對，但已經夠捲了，台商的空間可能不大。目前看來，要讓台商有「獲得感」仍有一段距離，台商仍會評估「我選擇進入你的市場，但我要冒著什麼樣的風險？」

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