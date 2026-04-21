李貞秀聲請假處分 痛批黃國昌誣衊

中配李貞秀深夜開直播，秀出向台北地方法院聲請假處分文件。（翻攝李貞秀YT）

前中配立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，十九日深夜開直播，指自己已循前立法院長王金平模式向台北地方法院聲請假處分，立院離職文件她也尚未簽署。對此，台北地院證實已於上週五收到李貞秀的聲請，已完成分案，案由為「定暫時狀態處分」。民眾黨主席黃國昌昨回應，「她跟王金平的狀況可能完全不一樣」，所以就交給司法程序處理。

黃：交給司法程序處理

李貞秀十九日直播中表示，目前已循王金平模式聲請假處分，痛批民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，「黃國昌連日在鏡頭前誣衊我、妖魔化我，非要我走人不可，就是因為民眾黨給不出一個開除的正當理由。」

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李貞秀說，聲請假處分是要讓民眾黨的相關程序先暫停，因為她尚未收到中評會的正式文件，而民眾黨內還有卅日內的申復期限，立法院的離職文件，她也還沒有簽，因為簽了就等於同意離職，她也會因此失去立委資格。

針對李貞秀提假處分，黃國昌昨日上午接受廣播節目專訪時，表示自己約莫在兩天前就得知此事，並直言「李貞秀可能不是充分理解什麼叫『定暫時狀態處分』」、「她跟王金平的狀況可能完全不一樣」，就交給司法程序處理，自己完全不擔心；民眾黨法律顧問賴苡安昨也表示尊重李權利，後續攻防「上法院再說」。

即將遞補李貞秀席次的成大教授許忠信昨表示，十五日中選會已經公告由他遞補不分區立委，每個人都有訴訟權利，予以尊重。據了解，民眾黨中央照常安排許忠信明日上午在立院宣誓就職不分區立委，認為「不應為李說法變動」。

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