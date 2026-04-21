蕭旭岑案 馬雙掛號籲調查小組速完成調查

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈，被前總統馬英九指控違反財政紀律，馬英九昨再發聲明，稱十七日已將相關事證雙掛號寄送給所有董事，三人調查小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，呼籲儘速完成調查報告。三人小組成員李德維昨表示，他十八日才回到台灣，請「真正的聲明人」稍安勿躁，還沒收到在急什麼？

李德維：「真正的聲明人」稍安勿躁

馬英九基金會十三日原要開臨時董事會，但七位董事中僅有馬英九到場，最後流會。三人調查小組成員的三位董事薛香川、尹啟銘、李德維事後發表聯合聲明，指三人小組要求提供的資料，開會前尚未完整提供，遺憾基金會辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。馬英九基金會則回應，違反財政紀律的事證已二度提供給「所有董事」，盼三人小組儘快展開調查。

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基金會昨再發聲明表示，有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，三月二十七日董事會已揭露相關事證及人證資料，亦於四月八日、十四日二度將相關事證，分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事（含三人調查小組）參考，並於十七日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於三人小組至今仍未針對上開事證展開調查，故馬英九呼籲三人小組儘速完成調查報告。

對此，李德維表示，十七日週五才寄出，他十八日才回到台灣，基金會昨天就發聲明要求啟動調查，他還沒收到是在急什麼？「郵局又不是我家開的」，請「真正的聲明人」稍安勿躁。李強調，調查小組是由薛香川召集，會照該有的步調進行，世界不是繞著「真正的聲明人」轉的。

另外，基金會聲明也喊話蕭旭岑、王光慈二人，透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，不要再透過媒體或特定人士持續散佈足以貶損基金會或馬英九名譽的言論，藉此影響調查結果的正確性。

聲明強調，馬英九以及馬英九基金會將秉持勿枉勿縱之精神處理，若違反財政紀律屬實，必將循司法途徑救濟；若查無實證，亦將公開還蕭、王二人清白。蕭旭岑則表示，全力配合調查，盼早日釐清真相，證明清白。

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