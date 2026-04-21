立院國防特別條例草案機密專報 沈伯洋：國民黨喊監督卻「只來1人」

立法院昨邀請國防部長顧立雄，機密專報行政院國防特別條例草案，顧強調，政院版符合國軍整體戰需，會持續溝通尋求支持。（記者廖振輝攝）

立法院外交及國防委員會昨日針對一．二五兆元國防特別條例草案再度召開秘密會議。民進黨立委沈伯洋會後指出，國民黨國防委員會立委僅陳永康一人到場聆聽國防部的機密專報，藍委賴士葆僅到場質詢。沈質疑，國民黨一直說要監督，要求行政單位報告，不就更應該要來立法院一起討論細節嗎？

要行政單位報告 不該一起討論嗎

昨日的秘密會議邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。國民黨外交及國防委員會的立委共有七人，但昨天高達六人缺席，包括召委馬文君、立委徐巧芯、黃仁、牛煦庭、黃建賓，及立法院長韓國瑜。

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沈伯洋會後指出，為了軍購朝野協商，外交及國防委員會昨又再加開一場秘密會議，結果國民黨國防委員會立委只有陳永康一人到場聆聽機密專報，比上次機密專報來的人更少。賴士葆僅到場質詢，且問的題目都是報告過的內容。

沈表示，這次民進黨外交及國防委員會全員到齊，再聽一次已經聽過的機密專報，但因為距離上次有一些時間，所以又多了一些值得注意的細節，新任民眾黨立委王安祥也在會議中仔細研讀各種機密事項，與民進黨立委有不少討論。

沈伯洋指出，國防部一直想溝通，可惜國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說「不知道軍購要買什麼」。沈質疑「如果一直說要監督，說行政單位要報告，那立法委員不就更應該要來立法院，並且一起討論細節嗎？」

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