立院國防特別條例草案機密專報》黃文啓：很難接受趙少康8100億版本

立法院昨邀請國防部長顧立雄機密專報行政院國防特別條例草案，顧強調，政院版符合國軍整體戰需，會持續溝通尋求支持。（記者廖振輝攝）

立法院昨天邀請國防部長顧立雄，機密專報行政院一．二五兆元國防特別條例草案，並預劃明、後天交黨團協商。顧強調，政院版符合國軍整體戰需，會持續溝通尋求支持；民進黨立委陳冠廷稱朝野對軍購金額共識已「收攏」；但戰規司長黃文啓直言，對前中廣董事長趙少康的八一〇〇億元版本恐還是「很難接受」。

立法院外交及國防委員會昨召開機密會議，邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。顧會前受訪表示，政院版一．二五兆元國防特別預算是基於軍方整體戰需，做系統性、整體性規劃，期望獲得國會支持；他強調，立院通過目前的特別條例後，國防部還要再將個別預算案送審，呼籲各黨派支持。

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顧：盼朝野了解採購規劃

機密會議後，顧表示，期望朝野後續能以維持機密為前提，進一步了解政院版草案「商購」、「委製」採購規劃，並強調若委員聽取委員會機密專報，就會了解這一．二五兆元背後用意。

陳冠廷則指出，國民黨過去數週對軍購預算立場逐步轉變，從三千多億元增加至八、九千億元甚至是一兆元，確實釋出善意；但亦呼籲立法院長韓國瑜協商前能先與國民黨團溝通、院際協調，並期望更多藍營立委出席會議，具體表達對商購、委製疑慮，深化軍購共識。

不過，對於「戰鬥藍」發起人趙少康主張應匡列至少八一〇〇億元軍購預算，國防部戰規司長黃文啓昨受訪直言，這個數字「我們可能還是會很難接受」。

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