蘇巧慧發言人團隊曝光 最年輕24歲

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（後中）公布競選發言人團隊為廿九歲劉芳宇（左起）、廿六歲馬亨亨．夷將、廿四歲吳思萱。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布競選團隊發言人，包括廿九歲劉芳宇、廿六歲馬亨亨．夷將及廿四歲吳思萱，將負責輿情回應、社群宣傳與活動主持等工作。蘇巧慧表示，三位發言人都是優秀新北在地青年，來自不同專業領域，對公眾事務抱持熱忱與服務精神。

劉芳宇師範大學英語學系畢業後參與劇團，藉由口譯專業，推廣在地藝術與文化；馬亨亨．夷將畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾任原民台執行製作助理，並投入網路行銷產業；吳思萱是蘇巧慧podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》的「雲豹姐姐」，曾在米其林二星法式餐廳擔任咖啡師，熱愛戶外活動。

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此外，蘇巧慧昨走訪樹林太上真武壇、三峽北極宮、宰樞廟、土城福景宮、板橋北天廟、玄武宮、新店玉旨受玄宮等十多間廟宇，並與內政部長劉世芳等人參拜五股賀聖宮。

蘇巧慧說，近年中央大力建設新北，她也爭取五股重大建設，包括立委林淑芬、吳秉叡關心的二重疏洪道左岸加高工程，已於三月底完工，五股交流道增設北出匝道改善工程，中央補助新北九成經費，去年完工，林口到新莊可減少廿分鐘車程。

李四川深入基層 走訪6個行政區

另外，國民黨新北市長參選人李四川昨天走訪三重、五股、新店、新莊、八里、板橋等六個行政區，深入基層傾聽民意。李四川說，會秉持前進現場、行動治理的原則，與地方鄉親和里長面對面，聆聽地方需求，務實解決問題。

針對台北市公館圓環拆除後，造成新北市中、永和地區塞車。李四川受訪回應，公館圓環拆除主要目的是減少車禍，對於中、永和交通壅塞，年底如果他當選，一定會解決問題。

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