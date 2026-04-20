中共複合式手法介選 綠選將：建立跨部會即時應變機制

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

國安局日前示警，中共勢必透過複合式手法介選，包括AI深偽技術傳散爭議訊息、假民調、地下賭盤、落地招待等手段，圖謀影響年底選舉結果。民進黨台中市長參選人何欣純、高雄市長參選人賴瑞隆一同呼籲，面對新型態手法，政府可建立跨部會即時應變機制，提升科技偵防能力防範數位介選、確保選舉公平，守護台灣民主自由。

何欣純認為，公平選舉是台灣民主自由的基石，面對中國以AI深偽、假民調、地下賭盤與交流招待等複合式介選，北檢目前強化查賄、掃蕩賭盤、與監控異常旅遊的方向，既必要、也正確，但僅沿襲偏重過去傳統作法，對數位與認知作戰的即時應對仍有不足。

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「假訊息在幾小時內就能擴散並影響輿論，若僅靠事後查辦，恐難有效防堵。」何欣純透露，她的競選團隊已建立即時監測與快速澄清機制，力求在最短時間內回應，避免錯誤訊息持續發酵，也加強與地方社群及意見領袖合作，提升正確訊息的擴散力。

賴瑞隆表示，中共介選並非首次。美國、日本等國際智庫與主流媒體，曾多次揭露中共透過網軍、假訊息影響台灣選舉，尤其過去的高雄市長選舉，更被國際機構視為重要示警案例，因此今年市長選戰勢必成為境外勢力鎖定的重點，高雄也將是重點中的重點。

賴瑞隆表示，他的競選團隊會持續快速澄清假訊息、強化資訊透明、持續深化基層連結，降低外部操作空間；他與團隊將堅定守護，絕不讓境外勢力左右台灣的未來，這不只是台灣社會的共識，也是國際民主夥伴高度關注的核心價值。

此外，在政黨層面，民進黨立委李柏毅呼籲，民進黨中央與各地黨部也必須謹慎面對；民進黨立委黃捷也說，民進黨作為守護台灣民主第一品牌，也將持續強化闢謠機制，嚴防假訊息干擾，確保年底大選的公平與公正。

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