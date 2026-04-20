與世界接軌走出自己的路 經部：台灣無須回頭依附中國

中國公佈10項涉台措施，全國商業總會今將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。（資料照）

中共公布十項「惠台」措施，商總理事長許舒博今日將召開記者會，動員旅行、食品、糕餅等公協會代表出面表態。經濟部指出，去年台商投資中國占整體海外投資比重不到五％，今年第一季更不到一％，顯示台商對赴中投資及貿易的興趣已降至歷史新低；另有廠商反映輸中貨品通關難行，呼籲中方摒除各種附有政治目的的操作，促進健康穩定有序的兩岸貿易。

經濟部指出，中方自二〇一八年迄今已推出四波「惠台」措施，內容從開放台灣加入「中國製造二〇二五」，一路縮小至「在有條件的地方新設小額商品交易市場」，對台商吸引力不足，國內業者多反應冷淡，中共企圖「以商干政」的手段已難奏效；如今台灣經濟已逐漸走出自己的路，並持續與世界接軌，無須走回頭路依附中國。

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經濟部表示，許多業者反映疫情後商品出口至中國通關不易，中國海關查審流程耗時，且常有表單填寫繁瑣的卡關問題，對台灣企業傷害很大，希望中方正視問題。經濟部也呼籲業者共同要求中國摒棄各種附政治目的之操作，才能真正排除商品輸銷中國的障礙，促進健康有序的兩岸貿易。

衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，近年來中國要求我國食品業者事先申請業者註冊，而食藥署作為協助提交相關資料的窗口，發現中國接到業者的註冊申請文件後有延遲審查、不回應審查標準的情況，顯示該國有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等風險。食藥署呼籲業者審慎評估風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路。

業界人士則估算，糕餅業從業人員約八萬人、青果業約五萬至八萬人、整體食品業約一〇〇萬人、遊覽車業約三萬人；但問題在於進軍中國市場如何因應低價競爭、確保技術紅利不被收割、避免中方在政治因素下無預警斷流。

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