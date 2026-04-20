接受十涉台措施是「飲鴆止渴」》經民連：勿做中國政治操作的鼓手

經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

全國商業總會今日將召開記者會，並號召旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面，要求台灣政府接受中共十項涉台措施。經濟民主智庫昨日痛批，中國用旅遊、經貿做武器，接受十涉台措施無疑是「飲鴆止渴」，呼籲一些公協會不要做中國政治操作的鼓手。

經民連召集人賴中強表示，關於恢復福建、上海民眾來台自由行，中國是稱之為「個人遊」，在中國須經由各省市組團社委託辦理相關來台證件，這造成「個人遊」很難是真正的自由行。

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舉例來說，中客來台能夠到哪些景點，背後會受到中國官方的影響。在此架構下，恢復上海、福建來台自由行，並無法改變中國透過組團社以「一條龍」方式涉入，中客要去的住宿、餐飲和景點，都會有特定業者配合，亦即仍是中國組團社在壟斷、操縱市場。

中客自由行 仍不脫中國組團社壟斷

賴中強說，中客來台，首先需要打破中國組團社的壟斷，不然對國內觀光業者無太大助益。中國那邊有組團社，台灣這邊會有組接社，兩者高度對接，尤其中國組團社是直接由官方壟斷，哪個城市要由哪一個組團社經營，全由中國官方指定。

賴中強批評，中國是用旅遊、經貿做武器，隨時可以說禁就禁。如果旅宿業者為了一時性的經濟利多，例如飯店、遊覽車業者投資或更新設備，未來中國再因某些因素收回，將會有重大損失，中國已用這招懲罰過日本、加拿大、紐西蘭、高雄了，接受這些措施無疑是「飲鴆止渴」。

在農漁產品輸中方面，賴中強質疑，若中國不改變將經貿當作武器的本質，依照客觀標準來做檢驗，而是用一個中國、反台獨做為十項措施的標準，「要石斑魚含一個中國，要介殼蟲認得九二共識，台灣的農產品、食品才能賣到中國，這有非常高的政治風險！」台灣農漁業者應該記取過去教訓。

綠委籲以產業長遠發展為優先

民進黨立委王定宇表示，中共端出十項措施，各界反應冷淡，因為風險台灣要承擔、得利的卻是中國；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也說，希望各公協會在爭取市場機會的同時，應以會員權益與產業長遠發展為優先，審慎評估外部環境變化，避免讓產業被置於不必要的壓力情境中。

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