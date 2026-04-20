國防特別條例卡關》 綠委：趙少康提議 代表善意開端

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商總預算案、軍購特別條例草案。（資料照，記者田裕華攝）

立法院國防外交委員會今將再次針對軍購條例召開機密專報，戰鬥藍發起人趙少康昨天重申匡列八一〇〇億元軍購預算主張，民進黨籍國防委員會召委陳冠廷表示，此舉代表善意的開端，並提出先就「軍購不分兩半」形成共識，再將「軍購、商購與委製費用」納入條例等三大推進路徑，呼籲朝野黨團讓國防特別條例儘速邁向新局。

三階段推進盼邁向新局

陳冠廷指出，他今天將召集國防委員會機密會報，屆時國防部官員將向所有委員說明國防特別條例未來可能納入的裝備項目與預算內容。透過機密會報方式，一方面是因為預算涉及高度機密資訊，一方面也是為了消除在野黨立委對不必要裝備可能被納入的疑慮。

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陳冠廷表示，願將趙少康的提議視為善意的第一步，民進黨團立場仍主張軍購、委製與商購應全部納入，但趙少康提出將軍購金額從三八〇〇億元提升至八〇〇〇多億元，不再堅持等到發價書才放行，與先前國民黨立委徐巧芯提出的九〇〇〇多億元版本都是善意，只要能夠往前進一步，對未來整個國防條例的溝通就會有幫助。

陳冠廷提出三階段推進構想，第一階段，朝野應先就「軍購不分兩半」形成共識；第二階段，將軍購、商購與委製費用一併納入條例；第三階段，完成一部更具國防韌性的特別條例，儘管朝野在商購與委製是否納入的問題上仍有根本分歧，但若能在第一階段取得共識，就是極為重要的突破。

此外，陳冠廷強調，他上週已向立法院長韓國瑜表達，希望在正式朝野協商前，先促成執政黨與在野黨團領導階層的對話，儘可能凝聚共識，使正式協商順利推進。他觀察，從近幾次協商經驗可以看出，只要各方平心靜氣、理性對話，仍有機會達成部分共識。

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