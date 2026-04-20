學者：賴訪非 展現台灣戰略主體性

國安局長蔡明彥近日親赴非洲友邦史瓦帝尼，拜會史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III），並視導賴總統國是訪問維安任務。（資料照，國安局提供）

總統賴清德將於廿二日至廿七日率團出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，採直飛、不過境第三地。成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁分析，總統此次出訪展現台灣戰略主體性，並未因為川習會、鄭麗文訪中等外部因素而改變自身基調。

王宏仁受訪表示，賴總統此次出訪相當低調，並未安排過境外交行程，主要是要讓國人知道，即便國際環境局勢變化，我國仍要增強與邦交國的實質層面外交，並讓單純的台史雙邊實質外交不被模糊焦點。

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王宏仁指出，本次總統出訪行程內容較多著墨於台灣如何藉由在經濟、數位、AI等領域的優勢，與史瓦帝尼合作，並將與邦交國的關係，結合供應鏈、數位領域合作，以創新合作模式嘗試擴大台商、台灣在史瓦帝尼的影響力。

以我經濟、數位、AI領域優勢

創新合作模式擴大台商影響力

在出訪前夕，史瓦帝尼中資媒體刻意操作我國駐史國大使館相關假訊息，王宏仁示警，接下來出訪過程中，一定會出現許多奇怪、誤導性的消息，試圖破壞總統出訪的實質意義，以及我國人對國際參與的信心，國人對此應有識別能力。

此外，中國日前宣布給予除史瓦帝尼之外，五十三個非洲國家免關稅待遇，王宏仁指出，中國與非洲國家的關係自冷戰時期起就非常好，史瓦帝尼處境不易，仍願意排除中共壓力與我國交往，預期本次總統賴清德訪問史國，能夠達到鞏固邦交的效果。王宏仁也認為，本次訪團成員包含經濟部次長江文若，預期能在經貿方面加強與中共抗衡，並評估其他非洲國家是否有與台灣實質合作的需求。

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