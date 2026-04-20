強化亞非外交 捐助預算增近七億

總統賴清德廿二日將首度出訪非洲友邦史瓦帝尼王國。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世二〇二四年率團來台參加總統賴清德就職典禮。（中央社資料照）

總統賴清德廿二日將首度出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，在布吉納法索二〇一八年與我國斷交以後，史國成為唯一與我國有正式外交關係的非洲國家。面對中國在非洲對我國外交的施壓舉措，外交部先後率領多組投資考察團赴友邦史瓦帝尼，強化台史經貿連結，今年針對亞非地區的對外捐助預算，也大幅增加近七億元。

中國時常藉由與非洲各國官員會晤發表聯合聲明，重申「台灣是中國不可分割的一部分」、「一中原則」，並扭曲聯大第二七五八號決議，本月十七日發布「中華人民共和國和納米比亞共和國外交部長會談共同新聞公報」便是一例。我國駐南非代表處也因中方施壓，被南非政府片面更名、要求遷館。

請繼續往下閱讀...

盼為史國帶來經濟利益

中國日前更宣布，自今年五月一日起，除了台灣友邦史瓦帝尼以外，五十三個非洲國家商品進入中國將享免關稅待遇。外交部次長陳明祺上週指出，中國此舉對史國的經濟影響很小，幾乎可忽略，但會對史瓦帝尼造成「心理上的感受」，盼藉本次總統出訪，為友邦帶來更清楚的經濟利益。

我國目前在非洲史瓦帝尼、南非、奈及利亞、象牙海岸、索馬利蘭五國共設有六個館處。總統賴清德上任後，外交部長林佳龍致力於推動榮邦計畫，去年四月訪問史瓦帝尼後，先後籌組跨領域產業團、觀光踩線團、台商投資考察團等，赴史瓦帝尼考察，拓展各領域合作。

政府開發援助方面，國合會目前在非洲的烏干達、史瓦帝尼、肯亞、索馬利蘭等國，皆有執行中計畫，計畫領域涵蓋公衛醫療、資安提升、水產養殖等。外交部今年共編列五二七五萬元，用於國合會在亞西及非洲地區推動技術團、醫療團及專案計畫，預算數較去年的五四一八萬元略減。

除國合會預算，亞非司今年針對文化交流、學術交流、經貿交流、國會交流的預算規模也較去年略減，唯捐助預算較去年增加近七億元，加強雙邊及多邊合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法