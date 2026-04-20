百里侯選戰》藍營估高、澎有機會變藍天

國民黨中央黨部。（資料照）

年底九合一選舉，對於哪些縣市可能藍天變綠地，國民黨黨務人士評估，貫徹賴清德總統「德意志」的宜蘭縣、彰化縣，會是黨內比較擔心的縣市；而高雄、金門、澎湖都有翻轉的可能，尤其力拚高雄、澎湖從綠地變藍天。

國民黨已經提名十三縣市長人選，新竹市禮讓高虹安、苗栗縣支持鍾東錦連任，僅剩彰化縣、嘉義縣人選待定，預計最快四月底前確定。另有台北市、桃園市、基隆市、南投縣、連江縣等五縣市長尋求連任。

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黨務人士指出，藍白合的宜蘭縣、嘉義市、新北市都不輕鬆，目前僅嘉義市確定禮讓民眾黨張啓楷，代表藍白對決民進黨市長參選人王美惠，宜蘭縣吳宗憲、新北市李四川仍待與陳琬惠、黃國昌進行整合，藍營希望三月就能整合完成，但白營想要四月才確認，他們也只能尊重。上週已經確認民調進行方式，希望人選確定以後，繼續完成地方上的整合工作。

黨務人士表示，宜蘭縣、嘉義市，以及未確定人選的彰化縣、嘉義縣，都會是場苦戰。宜蘭、彰化的對手林國漳、陳素月，都是賴總統駐紮重兵欲奪回的縣市，是目前黨內最擔心的；嘉義縣市的對手王美惠、蔡易餘實力非常強勁，都無法樂觀。

黨務人士表示，台北、基隆、南投、台東、連江等執政縣市，都有充足的信心能延續執政；金門陳玉珍布局已久，勝選是沒有懸念；澎湖也有機會翻轉成藍天。

熟悉桃園的黨務人士指出，地方盛傳賴總統雖然同意由前法務部政務次長黃世杰角逐桃園市長，但要求前桃園市長鄭文燦回歸輔選。上次鄭文燦輔選林智堅、鄭運鵬的結果就是桃園市長、六席立委全掉，不過鄭文燦回歸一定會努力輔選，撐住綠營基本盤，張善政團隊仍不能掉以輕心，以免鄭文燦成功上演王子復仇記。

南高屏 聲勢都持續看漲

熟悉南部選情的中央委員表示，去年底最早提名的屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介，現在的選情、聲勢都持續看漲，過去掃街時，民眾都不太理會，今年的反饋都相當好，除了民進黨執政不佳，鄭麗文主席訪中後帶回來的利多，也備受選民肯定。以高雄為例，柯志恩已成為最強母雞，拉抬議員、里長參選人選情，反而是賴瑞隆在贏得初選以後，聲勢完全炒不起來。

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