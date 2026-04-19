再多「惠台」統戰也沒用 赴中工作意願與比率雙創新低

台灣人赴中國工作人數

「鄭習會」後，北京以「舊瓶裝舊酒」祭出「惠台」十大措施，不過，從二〇一八年的「惠台」卅一條、二〇一九的廿六條，積極拉攏台灣人赴中國就業創業，但成效不彰。根據我勞動部最新調查，台灣民眾赴中工作意願僅剩一．六％，創下新低；我主計總處也統計，赴中工作人數從二〇一二年最高峰的四十三萬人，幾乎減半至二〇二四年的二十三．一萬人，占國人赴海外工作比率也創新低。

赴中工作意願剩1.6％

勞動部每年針對「勞工生活及就業狀況」進行調查，從二〇一六年起，針對台灣勞工赴海外工作意願調查，其中到中國工作的意願，二〇一六年的七．九％、二〇一七年八．三％、二〇一八為七．七％，一路下滑到二〇二五年僅剩一．六％，創下調查以來的新低。

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此外，據主計總處調查，赴中工作人數最高峰為二〇一二年的四十三萬人、占海外工作比率逾六成，後因疫情人數迅速銳減，二〇二一年僅剩下十六．三萬人、占五十一．一％，雖然疫情解封後人潮緩慢回流，但根據最新統計，二〇二四年僅剩下廿三．一萬人、占海外工作人數比率僅剩下三十四．七％，占比也是新低。

陳世民：台灣人早已看清楚

台大政治系副教授陳世民表示，中國經濟悽慘，內捲現象嚴重，企業利潤縮減、青年失業率上升，就連台灣對外投資，二〇一〇年八十三．八％在中國，去年降到約三．七％，美國已成為台灣最大對外投資，「台灣年輕人不是傻子，不會不了解」。

陳世民說，除經濟因素外，政治氛圍也讓台灣民眾到中國找工作卻步，尤其是言論審查、網路管制，還有推動國安修法，又發布「懲獨廿二條」意見，提高國人赴中的風險，根據陸委會到今年三月的統計，赴中失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由，至今已有三百多人，可能還有黑數。

陳世民認為，這次中國對台祭出十措施，沒有納入拉攏台青赴中就業創業，應該是過去成效不彰，台灣人赴中就業創業的人越來越少，北京也知道這對台灣人已失去吸引力了，也很難再提更好配套措施。他強調，北京所謂的「惠台」措施預設政治框架，是政治操作的統戰戲碼，台灣民眾被騙很多次，早已看清。

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