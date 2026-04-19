中方稱救援「中國台灣漁船」 海巡署：藉海難政治操作

海巡署「宜蘭艦」昨清晨六時，與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將六名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

我國漁船救起六菲籍漁工

基隆籍「全漁六號」漁船十六日火燒沉沒，海巡署昨緊急派遣「宜蘭艦」馳援，與原在現場的「桃園艦」展開雙艦聯合搜救至清晨，搜救船隊成功接駁六名菲律賓籍漁工登艦；桃園艦則持續會同日方在現場全力搜救失蹤的船長。

中國海警前晚於社群平台宣稱一艘「中國台灣籍漁船」在釣魚台海域失火，正在執行巡航任務的中國海警艦艇對失事漁船進行滅火並展開搜救，截至目前六人獲救。並附上現場照片。

請繼續往下閱讀...

海巡署對此回應說，中國海警的說法侵犯我主權，遂行政治操作及認知作戰，呼籲中方勿消費海難，應停止政治操作。

我會同日方 搜救失蹤台灣船長

海巡署並表示，「全漁六號」漁船十六日清晨於釣魚台東北方約七十七浬（日本搜救責任區內）失火沉沒後，船上六名菲籍船員在第一時間由附近作業的我國籍漁船「全漁卅六」救起，海巡接獲通報後，立即調派「桃園艦」趕赴現場搜救，並協調日本海上保安廳派遣巡邏機、船協助。

海巡署前天中午考量搜救時效與人員安置，增派北部地區機動海巡隊旗艦級「宜蘭艦」馳援，昨凌晨三時會合後，雙艦擴大搜索範圍；清晨六時，「宜」艦與載有獲救漁工的「全漁卅六號」漁船會合後，施放小艇順利將六名菲籍漁工安全帶上艦，昨晚已返抵基隆轉交雇主接走。

海巡署指出，「全漁六號」張姓船長仍失聯，「桃園艦」將持續在事故海域，對可能漂流路徑擴大搜索。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法