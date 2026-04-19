軍購條例週三協商》國民黨堅持「＋Ｎ」 莊瑞雄：反對癱瘓國防運作條款

軍購條例週三朝野協商，民進黨團幹事長莊瑞雄昨呼籲，國防非政黨攻防籌碼，而攸關國家生存底線，朝野應拿出負責任態度，而非透過設計新制度，讓國防運作陷入困境。（資料照）

「國防特別條例」在立院續卡關，明天國防部再度應邀針對預算向立委機密專報「補課」後，預計週三下午將再次由立法院長韓國瑜召開朝野黨團協商。民進黨團幹事長莊瑞雄昨呼籲，國防非政黨攻防籌碼，而攸關國家生存底線，朝野應拿出負責任態度，而非透過設計新制度，讓國防運作陷入困境。

國民黨：靈活採購 有發價書就全力支持

國民黨昨表示，國民黨主張軍購「三八〇〇億元＋Ｎ」是以美國政府去年底正式通知台灣的八項軍售案中框列的三八〇〇億元為底，再持續往上加Ｎ，其中的Ｎ是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，只要後續獲得LOA的項目，國民黨就全力支持，這是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是「只有三八〇〇億元」。

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范雲：「＋Ｎ」是假的 1.25兆預算不能打折

對於國民黨堅持收到發價書才同意政院送審的「＋Ｎ條款」，莊瑞雄示警，此舉恐形成前所未見的制度性限制，嚴重影響我國國防建軍的決策彈性與時效。他指出，國會應負責監督，但不應透過程序設計，讓國防體系失去應變能力，甚至延誤關鍵建軍時程。民進黨團將堅守立場，反對任何可能癱瘓國防運作的條款。

民進黨團書記長范雲強調，國民黨的「＋Ｎ條款」是假的掩飾。台灣軍購是在跟時間賽跑，若覺得有任何項目是台灣不需要的，請直接說出來為何刪減。

針對在野黨主張將軍購區分為僅保留軍售（FMS），排除商售（DCS）及國防自主、非紅供應鏈項目，莊瑞雄直指此舉不符實務。他說，因關鍵零組件與系統整合多仰賴商售完成，強行切割將導致整體戰力出現斷裂。他強調，國防建設講求的是整體性，而非片段式選擇，呼籲在野黨不要用簡化甚至錯誤的方式處理專業問題。

范雲也說，民進黨團將堅持行政院版本的八年期、一．二五兆計畫不打折。她強調，該計畫除了軍購，更包含「台灣之盾」與「非紅供應鏈」等提升自我防衛能力的關鍵升級，絕不接受藍白版本將防衛窄化為僅剩對美軍購，甚至限縮項目。

國民黨則表示，堅持「政府對政府」的軍購模式，由政府直接對接，出售國提供履約保障，公開透明，沒有回扣與佣金的黑箱空間；反觀商業採購模式通常是面對個別軍火商，若不交貨或遲交，往往求救無門，且金額不透明易衍生弊端。

國民黨說，賴政府提出一．二五兆的軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民買單，把國防建立在排擠民生之上，不是真正的國家安全。

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