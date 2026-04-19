賴清德：中共拳頭大 但我們後面站一群人

總統賴清德昨到台中水安宮參香，向在場民眾強調，「中共拳頭較大顆，但我們後面站一群人」，呼籲國人用選票支持國防預算。（記者廖耀東攝）

強調G7、美日領袖峰會 皆表態力挺台海和平穩定

總統賴清德昨到台中水安宮參香，向在場民眾指出，七大工業國集團（G7）領袖峰會及美日領袖會晤後均強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，不容任何國家用武力、威脅手段改變台海現狀，「中共拳頭較大顆，但我們後面站一群人」；自前總統蔡英文到他接任前後十年來，台灣不斷提高國防力量，這十年來愈來愈安全，行政院所提的國防特別預算就是讓台灣更安全，希望民眾用手中選票支持國家預算及國防特別預算通過。

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籲國人用選票 支持國防特別預算

賴總統參香後指出，近來中共軍艦及飛機一再到台灣近身威脅，大家不會擔心害怕，因為從蔡前總統到他接任前後十年來，不斷提高國防力量，對外軍事採購也推動國防自主，國防特別預算就有相當部份推動國防自主，包括發展無人機、機器人、無人艇及水下無人潛艇等，能自美國採購到最先進的武器，也讓國防產業發展，讓國家更安全、經濟更繁榮。

賴總統說，國際對台灣安全也很重視，近幾年的G7領袖峰會都不約而同會有決議，強調台海和平是全球安全及繁榮的必要元素；日前日本首相高市早苗會晤美國總統川普後也強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，不容任何國家用武力、威脅手段改變台海現狀。

他強調，台海問題已不是單純台灣的問題，而是全球關心的問題，「中共拳頭較大顆，但我們後面站一群人」，台灣十年來愈來愈安全，但預算要通過、國防特別預算要通過，需要人民的力量，人民手中有選票，希望民眾支持讓民進黨提名的何欣純台中市長選舉「開紅盤」，提名的市議員都能高票當選。

賴清德昨另參加新民高中九十週年校慶時也說，國家在進步、經濟發展，國家對人民的照顧越來越周延，希望大家對國家有信心，不因外力的威脅而退卻，在正確、民主的道路上，繼續勇往直前，國家一定可以更好。

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