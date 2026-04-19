《基隆市長選戰》童子瑋提兒少政見 謝國樑佈建AI教育

國立基隆高中昨天慶祝九十九週年校慶，基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋一前一後到場拚人氣。謝國樑強調將著手為基隆市學生佈建下一階段的AI教育藍圖；童子瑋稍後參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，端出兒少「生托養學」政見，也即將推出兒少保護網政策。

謝國樑說，人工智慧（AI）產業快速發展，面對現場正準備邁入大學殿堂的高中生，期許學生應主動了解AI趨勢，並從自身的觀點與需求出發，思考如何運用AI科技來幫助自己獲得更多學習成效。

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謝國樑表示，市府與教育處目前正密集與家長會聯合會討論，著手為基隆市學生佈建下一階段的AI教育藍圖，同時也將規劃針對在職工作者的AI技能再訓練計畫，提升基隆學子與職場人士在AI時代的科技競爭力。

童子瑋說，基中是基隆人才培育的搖籃，在各個領域、企業、體育都有很多傑出校友，從基隆出發，站上國際舞台，現在的運動部長李洋就是基中校友，他希望基隆的孩子有更好的教育和訓練環境，他持續關心學校相關周遭的交通安全、環境及動線，爭取經費積極改善。

此外，童子瑋也參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，感謝各界長期幫助家扶的孩子，他也提出他的兒少政見「生托養學」，包括生一胎可領十六萬、〇至三歲發育兒消費券每月一千元、基隆就學的學生國小到高中可領三萬元，未來將推出兒少保護網，讓基隆學生有更安全環境。

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