為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《基隆市長選戰》童子瑋提兒少政見 謝國樑佈建AI教育

    2026/04/19 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    國立基隆高中昨天慶祝九十九週年校慶，基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋一前一後到場拚人氣。謝國樑強調將著手為基隆市學生佈建下一階段的AI教育藍圖；童子瑋稍後參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，端出兒少「生托養學」政見，也即將推出兒少保護網政策。

    謝國樑說，人工智慧（AI）產業快速發展，面對現場正準備邁入大學殿堂的高中生，期許學生應主動了解AI趨勢，並從自身的觀點與需求出發，思考如何運用AI科技來幫助自己獲得更多學習成效。

    謝國樑表示，市府與教育處目前正密集與家長會聯合會討論，著手為基隆市學生佈建下一階段的AI教育藍圖，同時也將規劃針對在職工作者的AI技能再訓練計畫，提升基隆學子與職場人士在AI時代的科技競爭力。

    童子瑋說，基中是基隆人才培育的搖籃，在各個領域、企業、體育都有很多傑出校友，從基隆出發，站上國際舞台，現在的運動部長李洋就是基中校友，他希望基隆的孩子有更好的教育和訓練環境，他持續關心學校相關周遭的交通安全、環境及動線，爭取經費積極改善。

    此外，童子瑋也參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，感謝各界長期幫助家扶的孩子，他也提出他的兒少政見「生托養學」，包括生一胎可領十六萬、〇至三歲發育兒消費券每月一千元、基隆就學的學生國小到高中可領三萬元，未來將推出兒少保護網，讓基隆學生有更安全環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播