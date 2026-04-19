《台北市長選戰》沈伯洋、蔣萬安若對決 恐成總統選舉前哨戰

台北市長選舉，國民黨籍議員說，選民厭倦意識形態對立，蔣萬安意識形態不強，在吸引中間選民上有優勢。（記者方賓照攝）

民進黨台北市長提名人選呼之欲出，黨籍立委沈伯洋呼聲最高，沈蔣對決也將拉高為總統選舉前哨戰。民進黨籍市議員簡舒培認為，沈伯洋對抗認知作戰的專業，已被中國共產黨列為「紅色通緝令」名單，選戰將不只面對藍、白兩黨，也要面對來自中國鋪天蓋地的攻擊，沈伯洋此次選舉重點要讓蔣萬安不敢隨便離開台北市到外縣市到處輔選，否則蔣等同提前為爭取總統大位熱身。國民黨籍議員詹為元說，選民厭倦意識形態對立，蔣萬安意識形態不強，在吸引中間選民上有優勢，今年選戰在不耽誤市政下應多到外縣市輔選，對未來更上層樓有幫助。

綠議員︰沈在國家安全方面有專業

簡舒培說，沈伯洋在學經歷上都非常突出，尤其在國家安全方面有所專業，是民進黨支持者會支持的人選，不過打選戰又是另一回事，團隊要能適時因應對手策略，且沈參選，面對的不只藍、白兩黨夾殺，中國共產黨也一定會展開強烈攻擊，這對民進黨是重大挑戰。

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將面對藍、白兩黨夾殺及中國攻擊

她認為，沈伯洋鞏固基本盤沒問題，但面對藍白紅輪番伺候，選戰節奏會完全不同，過去對岸在市長層級頂多資助、動員台商支持，這次對上沈伯洋恐將透過文宣戰狂轟濫炸。

須把蔣困在北市 不讓他到處輔選

她指出，民進黨這次最重要的，就是把蔣困在台北市，不能讓他到處輔選，否則就是提前為蔣爭取總統大位熱身；她認為在擴張中間選民部分，沈伯洋應提出讓市民有感政策，才能擴大爭取中間選民支持，在政策論述上沈伯洋是比都在背稿的蔣萬安要強的。

她說，台北市有很多知識選民、年輕選民，民進黨把這塊找回來就有機會勝選，讓蔣萬安知道市政不是撒錢就有用。

但詹為元認為，沈伯洋並非是綠營原先最屬意人選，若真推沈出線就是要保基本盤，沈「抗中保台」意識形態鮮明，確實會吸引綠營支持者，但蔣相對意識形態沒那麼強烈，在吸引中間選票上能力勝於沈，且從總統賴清德上任後，到去年大罷免，選民已對意識形態操作感到疲乏，以此為主軸並不能牽制蔣萬安。

藍議員︰蔣意識形態不強 可吸中間選民

詹為元也認為，藍營內部對蔣萬安有期待，相信各縣市不管母雞、小雞，都希望蔣萬安發揮明星效應幫忙站台，只要在不耽誤市政下，蔣到外縣市輔選都是加分，只要蔣持續有曝光拉高全國聲量衝高票，連帶台北市的小雞聲勢也會被帶起來，所以他不擔心蔣往外跑會有顧此失彼問題。

民進黨台北市長提名人選，黨籍立委沈伯洋呼聲最高。（資料照）

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