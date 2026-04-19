沈伯洋戰北市？ 蔣營：以有感政績說服選民

台北市長蔣萬安昨表示，「最不敢跟我太太辯論」。（資料照）

年底地方選戰，民進黨台北市長人選目前以立委沈伯洋呼聲最高，日前沈也特別到市議會拜訪民進黨議員。面對逐漸浮上檯面的對手，台北市長蔣萬安核心幕僚指出，蔣萬安目前持續照著既有的節奏穩步推進，過去有大巨蛋、輝達等政績，也陸續推出民生新政，會持續以有感政績說服選民；至於如何應對民進黨對手部分，因綠營目前尚未提名，對手也還沒端出牛肉，現在都言之尚早。

反擊曹 蔣：我最不敢跟我太太辯論

聯電創辦人曹興誠昨誇讚沈伯洋為「綠營不二人選」，並斷言蔣萬安不敢與沈伯洋辯論。蔣萬安受訪時對此回應說，「你知道我最不敢跟誰辯論嗎？我太太」。

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對於如何應對民進黨對手，蔣萬安核心幕僚指出，目前民進黨也都還沒提名，沈伯洋也是最近才開始對台北市政做相關研究，這都還需要一點時間才能來評判，但最終不論民進黨派誰出線，蔣萬安都會持續照既有步調來持續推進，相信這才是市民所期待。

幕僚強調，蔣萬安持續照著明確的方向與節奏，因連任者一定要以政策與政績來說服市民，現在就是持續專心在市政上努力推進，過去三年來諸如大巨蛋落成啟用、輝達進駐北投士林科技園區等重大政績之外，還有從去年到今年陸續推出的民生新政。

該幕僚細數，如近期推出托育相關新政，第二胎公托、準公托免費，國中小營養午餐免費、育兒減工時不減薪，以及與市民感受度息息相關的無菸城市政策，甚至是已經上路一年多的「生生喝鮮奶」政策，都是希望在每一天的市政實踐中，讓市民實際有感，畢竟在市民眼中，做實事遠比噴口水重要，很多選戰上、政治上的人為紛擾，未必是台北市民所想要的。

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