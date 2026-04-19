擴大網羅團隊人馬全面備戰》沈伯洋建市政資料庫對決蔣

沈伯洋日前拜會多位台北市民進黨籍議員。（資料照）

二〇二六首都市長戰局煙硝味漸濃，民進黨提名人選呼之欲出。據悉，民進黨立委沈伯洋啟動布局月餘，除擴大網羅團隊人馬，串聯中央及地方黨公職與社會力全面備戰，已密集召開十餘場籌備會議，向產官學研請益、建立市政治理「資料庫」，厚植與現任市長蔣萬安正面交鋒的底氣。

對於台北市長提名的節奏，民進黨內定調宜緩不宜急，預計待兼任黨主席的總統賴清德四月底結束出訪行程後才有進一步動作。選對會成員分析，台北市做為全國指標性選區，且蔣萬安被視為國民黨未來的潛在總統參選人，因此更須慎重面對，黨內正溝通收攏意見，並讓沈伯洋有充裕時間醞釀市政論述。

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據掌握，沈伯洋早於一個月前便積極部署，由陸空戰實力兼備的「雙吳」操盤，民進黨政策會執行長吳思瑤出任總幹事，以及同額登記角逐台北市黨部主委的立委吳沛憶擔綱執行總幹事。除多位不分區立委與台北市議員、黨部系統重兵集結外，沈亦發揮長期與公民團體建立的信任基礎，將輔選量能從黨內擴展至更廣泛的社會力。

為強化選戰基本功，沈伯洋團隊目前已舉行十餘場籌備會議。同時，沈近期積極拜會產官學研單位，並盤整檢視台北市議會近兩年的質詢資料，建立市政治理的資料庫，將學術研究的嚴謹態度落實為政策主張，力拚一登場便能展示火力。

沈伯洋與吳沛憶日前也深入台北市議會，進行市政議題交流。沈伯洋表示，交通、校園安全等皆須中央與地方合作，身為台北市民期盼台北市變得更好，希望以系統性方式讓城市升級；而他現階段最重要的工作，就是繼續專心研究台北市政，與黨籍議員多交換意見。

吳思瑤讚沈 具跨領域政策力

外界多聚焦於沈伯洋的法律及國安專業，職司輔選兵符的吳思瑤觀察，沈投入選戰所表現出的廣度、深度讓黨內超出預期，涉獵涵蓋都市規劃、交通與衛生等議題面向，都有其全新切入點與觀點，具備相當多元的跨領域政策能力，「他的行動力和可塑性很強，是多邊形戰士！」

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