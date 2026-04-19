挺沈伯洋戰北市 「綠營不二人選」 曹興誠：蔣不敢與沈同台辯論

聯電創辦人曹興誠昨出席福和會講座，再次力薦立委沈伯洋為綠營台北市長「不二人選」，更當場斷言蔣萬安絕對不敢與沈伯洋同台辯論。（記者叢昌瑾攝）

針對民進黨台北市長人選可能由立委沈伯洋披掛上陣，挑戰現任市長蔣萬安。聯電創辦人曹興誠昨出席福和會講座，再次力薦沈伯洋為綠營台北市長「不二人選」，更當場斷言蔣萬安絕對不敢與沈伯洋同台辯論，一旦有機會面對面情勢必將反轉，甚至笑稱若蔣萬安是藍營太陽，要射下蔣「不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」。

福和會昨邀曹興誠以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表主題演講。曹會前受訪表示，沈伯洋參選台北市，從綠營角度來看是不二人選，現在大家可能不看好他，但相信沈出來參選一陣子後，情勢就會反轉，「現在很多看法不見得正確。」只要真正進到競選活動，沈伯洋跟蔣萬安有面對面的機會，這些印象通通會反轉。

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曹興誠也說，沈伯洋的優勢很多，台北市民應該要求沈伯洋跟蔣萬安同台辯論，就能立刻知道程度是誰高誰低，「不過我相信蔣萬安是不敢面對沈伯洋」。如果兩個人能面對面談一些事情，就非常清楚。所以他敢打賭，蔣萬安是不敢面對沈伯洋的。至於蔣萬安十七日酸「上次看到他們合體是大罷免」，曹興誠也冷回「不知道他什麼意思」。

至於蔣萬安在國民黨內聲勢漸起，被認為是藍營比較大的「太陽」，沈伯洋參選也被戲稱是「后羿射日」，曹興誠則笑說，射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了。

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