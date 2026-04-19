鄭麗文訪中 向台灣民主基金會要補助》 李乾龍：若大家覺得有問題 可以不申請

國民黨副主席李乾龍指鄭習會申請台灣主基金會補助一切合法。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席鄭麗文率團赴中國，整團花費四八〇萬元，卻向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請核銷，全民埋單引發社會撻伐。對此，亦隨團赴中的國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨鬆口說，國民黨申請補助都是照制度來走，如果大家覺得有問題，國民黨也可以不申請，但申請並沒有違法。身兼基金會董事的民進黨立委范雲則表示，國民黨拿全民納稅錢與獨裁者握手，大家當然都不能接受。

李乾龍昨受訪時對赴中訪問申請民主基金會補助所引發的爭議做出說明。

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范雲受訪時則表示，基金會目的是進行民主外交和人權等相關事宜，其規定也明確表示「使用經費不得涉及統獨」，國民黨赴中聲稱「不同意台獨」，證明國民黨不應該動用全民納稅錢。

范雲並說，擔任基金會董事長的立法院長韓國瑜應遵守基金會相關規定、嚴格把關核銷；尤其全民都在質疑，國家進行二軌外交的經費，就是因為中共阻饒外交空間，國民黨拿基金會補助，卻違反基金會章程，大家都不能接受。

范雲奉勸國民黨撤回

對於李乾龍昨鬆口表態，「若大家覺得有問題，國民黨也可不申請」。范雲則強調，如果國民黨還有一絲的反省能力、自願撤回經費申請，社會或許比較不會繼續譴責，也讓韓國瑜能少處理一件事。

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