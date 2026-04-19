美菲明起肩並肩演習19天 日艦參演 中國批日本介入台海 宣布將在東海軍演

由美國與菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩2026」，將於明天登場。圖為2024年美菲肩並肩演習，菲律賓軍艦發射反艦飛彈畫面。（法新社）

由美國與菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩二〇二六」，將於明天至五月八日正式登場，演習區域鎖定南海海域。適逢美菲「共同防禦條約」簽署七十五週年，除七個參演國外，另有十七國以觀察員身分參與，規模為歷屆之最。日方本次參演編隊採取「東西分進」方式南下，護衛艦「雷」號於十七日通過台灣海峽，戰力強大的直升機母艦「伊勢」號則與運輸艦經由台灣東部海域航行，展現對印太情勢的關注。

17國以觀察員參與 規模歷屆之最

中國外交部日前對日艦通過台海提出強烈抗議。共軍東部戰區昨下午並通報，將在東海相關海空域組織海空兵力，展開「聯合戰備巡航」，並稱此為年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，至截稿前未公布軍演範圍。

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美菲主導的「肩並肩」聯合演習明登場，這是一九四五年以來，日本首度向菲律賓派遣戰鬥部隊，同時也是日菲「互惠准入協定」去年九月生效後的首次實質軍事部署。日本海上自衛隊此次預計派出多達一千四百名官兵、三艘軍艦及陸基反艦飛彈部隊參與，反制中國軍事威脅態勢明顯。

日艦東西分進南下 展現戰略克制

軍政人士昨指出，日方三艘參演軍艦中，舷號一〇七的護衛艦「雷」號屬於村雨級通用護衛艦，服役已達二十五年，該艦十七日由北向南航經台灣海峽，引發中國強烈反彈。然而，日方排水量高達一萬九千噸、配備直通式甲板與多架直升機的「伊勢」號，則選擇避開敏感的海峽中線，與另一艘運輸艦「下北號」由台灣東部海域南下，日方在軍事與政治考量上已展現相當的戰略克制。

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