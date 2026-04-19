我不甩惠台 北京動員施壓 商總、7大公協會 明天提建議

中國公佈10項對台措施，在北京施壓下，全國商業總會理事長許舒博將於明天召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會。（資料照）

「鄭習會」後，中國公佈十項對台措施，我政府無懼中國施壓，已表態不開放兩岸直航航點、自由行須透過觀光「小兩會」先溝通。據了解，在北京施壓下，全國商業總會理事長許舒博將於明天召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。

商總許舒博：彙整意見 中性表達

由於商業總會剛發出採訪通知，中評社隨即撰文「商總二十日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」，引發議論。商總理事長許舒博昨透過幕僚強調，「我們絕對沒有受到誰的壓力、更沒有要向政府施壓；只是彙整各界意見，中性表達建議」。

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陸委會籲相關公會 拒當施壓工具

陸委會昨證實，連日來接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直、間接來自中方要求表態支持的施壓令人不堪其擾，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，對岸應立即停止政治操作。

中國宣布「惠台」十項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」已發函給「台北市航空運輸商業同業公會」，但行政院表示，「現階段兩岸直航的實際需求沒有想像中的高」。

陸委會指出，北京十項涉台措施，多數項目皆為過去廿年來，時而開放，時而以莫須有理由停禁，為我國產業、農漁民帶來高度不確定，政府有責任確保台灣經濟及產業不再受無端風險，並防止被其政治統戰滲透及介入選舉的操作工具。

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