本報政面交鋒專訪》賴瑞隆 盼推24小時南部國際機場

平常工作認真、嚴謹的賴瑞隆，透露自己是「E人」性格，為了拉近與年輕人距離，他近期與小英總統同框、並在活動中大唱《熱線你和我》，在社群引發一波熱潮；他期盼讓更多人移居、投資高雄，把高雄打造成全台最受年輕人歡迎的城市。

賴瑞隆強調，高雄進步發展不能夠停，他舉自己跟陳其邁都盼推動廿四小時南部國際機場計畫為例，要讓這幾年快速發展的半導體、AI乃至升級的傳統產業，有更快捷的物流輸送，吸引更多國際人才到高雄。

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要打造最受年輕人歡迎城市

對於外界關心的高雄大巨蛋議題，未來可能規畫在205兵工廠？賴瑞隆認為，高雄天氣熱、有時遇到下雨，加上這幾年演唱會經濟非常成功，長遠來說還是要有大巨蛋，只是地點各有不同思考。「不會是由政府出錢，一定會讓民間投資，且是國際級的投資。」

他說，過去一直待在立院經濟委員會，目標是希望持續推動產業升級，中油楠梓那塊地，市府把它重新改變為台積電，原本預估要廿年才能完成，市府用兩年改造、招商。「這幾年高雄快速發展產業，土地、水電都做了萬全的準備。」

賴瑞隆透露，「做什麼像什麼」是他過去一貫風格，選市長時，大家認為他是認真專業、嚴謹的人，但希望選民也看到他多面向的一面。例如他以前是冠軍鉛球選手，就找立委王義川挑戰三項運動競賽；去「藍寶石大歌廳」活動也是如此，他應景上台唱了《熱線你和我》，有時唱歌效果比講話更好，影片也獲得回響。

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