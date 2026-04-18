日媒：日官員不滿東京「高調」觀賽 政院：就是卓揆私人行程

政院人士表示，卓揆赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。（中央社資料照）

日媒「日經亞洲」昨報導，行政院長卓榮泰三月前往日本東京觀賞棒球經典賽，「高調」的行程安排與處理方式，引發部分日本官員不滿。政院人士表示，卓揆赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。

日經亞洲：違反雙方默契

卓揆三月七日赴日本東京巨蛋觀看台灣與捷克在「世界棒球經典賽」（WBC）比賽，成為一九七二年台日斷交以來首位踏上日本國土的現職閣揆。卓揆多次強調，這次屬於自費「私人行程」非公務，並公布球賽門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單等四份自費單據，其中包機二〇八萬元，整趟旅程花近二一四萬元。

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卓揆東京看球，原被視為台日關係升溫的象徵，但「日經亞洲」引述消息報導，日本官員對卓榮泰此行所引發的公開關注感到不滿。這次訪問原應該在不公開的情況下進行，卻在台灣迅速成為新聞，部分日本官員指責賴清德政府違反了雙方的默契。

根據報導，在行政院提交一份超過十五人的訪日名單後，東京方曾要求將行政院發言人與攝影官從名單中移除，但這項要求未被理會。卓揆在東京巨蛋看比賽期間，很快就被「中央社」發布報導，日方「感到被背叛」，這引發外界對於未來與台北在敏感議題上合作的疑慮，也可能讓類似訪問在未來更難安排。

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