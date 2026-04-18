立委示警 軍購付款若再延宕 耗損台美互信

「國防特別條例」各版本草案審議持續卡關，民進黨外委會召委陳冠廷昨表示，目前爭取到的展延是美方破例的緊急彈性，若預算持續延宕，不僅面臨撥款壓力，更恐耗損台美間長期累積的軍事互信，更恐影響未來先進武器的供售意願。（資料照）

「國防特別條例」各版本草案審議持續卡關，針對海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲、標槍及拖式飛彈等四項對美軍購案，美方雖已同意協助展延首期款支付期限至五月底，但民進黨外委會召委陳冠廷昨表示，目前爭取到的展延是美方破例的緊急彈性，若預算持續延宕，不僅面臨撥款壓力，更恐耗損台美間長期累積的軍事互信，更恐影響未來先進武器的供售意願。

陳冠廷：美方代墊 是破例而非常態

陳冠廷受訪說，軍購案首期款是美方動用「國防安全合作局」基金，緊急個案方式先行墊付，海馬士案美方預計五月底就會與原廠洛馬完成議約，一旦完成我方就須於五天內支付款項，這種彈性「是破例而非常態」，其他案項爭取比照辦理，但不能保證每次都成功。

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陳冠廷表示，預算延宕產生的「連鎖效應」不容小覷，美方後續還有多項已告知美國國會、但尚未正式對外公布的軍售項目。如果當前這波軍購款項無法順暢處理，未來每一筆軍售案的發價書（LOA）到期時，都得重新與美方洽談展延，恐累積損耗台美互信關係。

陳冠廷指出，在野黨欲將商購與委製相關部分回歸年度預算處理，但年度預算一年一編，廠商看不到穩定訂單，產線難以擴充、研發投入受限，最終將導致委製能力無法壯大。他強調，連美國參議員都已清楚看見方向，台灣自身更不應忽視這項警訊。

陳冠廷說，國防部廿日將進行機密專題報告，完整說明商購與委製的實際用途，期待韓國瑜再度召集朝野協商時，能夠凝聚更多共識，盡快通過國防特別條例。

民進黨立委王定宇昨也說，條例通過後他雖將與行政院及國防部進一步研擬，採取「先期支用預算」等方式作法來緊急處理，盡最大努力填補預算缺口。但倘若預算案遲未通過，導致首期款支付一再延宕，恐將列入美方評估未來武器供售的考量。

牛煦庭：有無發價書 評估重要依據

美國跨黨派參議員近日致函我國立委指出，美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。兼任國民黨發言人的立委牛煦庭昨表示，發價書到底有沒有來，是國民黨團評估時非常重要的依據，他個人是用非常善意的角度來解讀來函；國民黨團總召傅崐萁則表示，還在討論中。

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