軍購卡關 美退將：台灣需要商購 別抹煞它

美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任、美國前海軍少將蒙哥馬利昨在台北出席論壇，嚴詞批評立法院試圖拆分預算中「直接商購」（DCS）與「對外軍售」（FMS）的做法非常愚蠢，將直接削弱美台兩軍協同作戰能力。（資料照）

美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任、美國前海軍少將蒙哥馬利昨在台北出席論壇，對台灣國防預算與台美軍事互通性提出強烈預警。他強調，傳「川習會」將在五月十四日登場，台灣若不想在「川習會」中淪為「犧牲保證」的菜單選項，必須在五月初前通過國防特別預算，將國防預算提升至GDP的三．五％。

促五月川習會前 通過國防特別預算

他並嚴詞批評立法院試圖拆分預算中「直接商購」（DCS）與「對外軍售」（FMS）的做法非常愚蠢，將直接削弱美台兩軍協同作戰能力。

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蒙哥馬利指出，美軍與盟友的「作業互通性」分為去衝突化、協調、整合及統一四個層級。他舉例，美韓屬於最高階的「統一」，美日經十五年努力達到「整合」，美菲處於「協調」。諷刺的是，最可能共同對抗解放軍的美台兩軍，互通層級竟處於最低的「去衝突化」，意即雙方僅止於「各做各的、保持距離」。

他分析，此困局源於美國因恐懼中國產生的政治自我設限。他回憶，美國在一九七九年「斷然停止」與台所有演習，直到二〇二四年才在國會要求下重啟，中間整整斷層了四十五年，導致現役國軍已無與美軍合作經驗。他呼籲應從加密技術、重啟演習，以及開放高層互訪與中階軍官赴美訓練三方面著手修復。

針對國防特別預算條例審議仍卡關，蒙哥馬利嚴厲批評部分人士意圖抹煞DCS的做法。他解釋，現代戰爭仰賴「以軟體為基礎」的工程改進，這類創新產品如無人機（UAV）與無人水面載具（USV）多存在於DCS計畫中。

「如果你不喜歡某個DCS計畫是因為懷疑政黨分贓，那就去針對那個計畫，而非扼殺整個制度」 ，蒙哥馬利直言，抹煞DCS會削弱台美共同作戰能力，是「反效果且愚蠢」的行為。他補充說，美國的FMS系統對所有國家而言都很緩慢，如魚叉飛彈交付可能從三年延至六年，因此更需靈活的DCS來補足。

蒙哥馬利比喻說，五月十四日的「川習會」像是一場只有習近平與川普兩人投票但攸關台灣命運的「大選」，其結果將決定台灣命運。他強調，台灣必須展現「模範盟友」姿態以贏得選舉，已經達到的指標包含投資美國（如五千億美元計畫）、共同對抗中國、以半導體支撐人工智慧（AI）經濟，現在剩下最重要的三％GDP國防支出目標。

他敦促台灣各政黨必須在五月初前讓台幣一．二五兆元的國防預算通過，否則川習對坐時，台灣恐被列入「菜單」而非坐在餐桌旁。

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