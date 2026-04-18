「3800億＋N」 前藍委許毓仁轟國民黨：不負責任

前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁昨出席論壇示警，藍營所提「三千八百億元加Ｎ」版本不負責任，且完全沒有前例，將導致對美軍購程序窒礙難行。（記者羅沛德攝）

「軍購不是訂外送，不是今天訂、明天就會送達！」針對國內國防特別預算陷入僵局，前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁昨出席論壇示警，美方將軍購視為檢視台灣自我防衛決心的指標，若內部持續陷入僵局，台灣將喪失在美中賽局中的主動權，也恐成為習近平與川普會面使用的「槓桿」；他並批評藍營所提「三千八百億元加Ｎ」版本不負責任，且完全沒有前例，將導致對美軍購程序窒礙難行。

國民黨曖昧態度 美方無法信任防衛決心

針對國民黨提出的「三千八百億元加Ｎ」軍購版本，許毓仁以過去在國防外交委員會的背景直指「完全不可行」。他說，武器與彈藥生產需排入複雜流程，並非像訂購珍珠奶茶或外送平台般迅速。他直言，美國專家此時來台「說重話」，正是因為地緣形勢已極其危急。

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許毓仁批評，「加Ｎ」的概念在執行面上不僅不負責任，更是史無前例。他憂心表示，若台灣以這種曖昧態度面對美方，將導致盟友無法信任台灣的防衛決心。他形容這種策略如同「每一球都在短打」，缺乏全局戰略眼光，更讓台灣釋放出的對外訊號變得模糊，連盟友都會質疑：「如果連你自己都不確定要不要自衛，我們為什麼要來保護你？」

許毓仁強調，他認同兩岸需要交流對話，但必須建立在「實力」的基礎上。他引述美前總統羅斯福的戰略名言「手拿大棍子，輕聲說話」指出，當台灣自我防衛能力大幅降低，且還要依賴他人意願才編列預算時，根本沒有籌碼與對手談判和平。

他進一步分析，美中競爭是系統性的，台灣因歷史必然成為賽局中的重要「節點」。台灣身處此局，應盡力降低不確定變因，而最大的變因就是「自我防衛的決心」。他提醒昔日立院同僚，作為反對黨，絕對能運用預算凍結或設定關鍵指標等立法工具進行強力監督，而非採取「全面杯葛」這種玉石俱焚的方式。

許毓仁警告，若台灣內部不穩、預算卡關，習近平將對川普產生「槓桿效應」，利用台灣內部分歧作為交易籌碼，導致台灣在尚未準備好之前，就已在美中大國交易中被犧牲。

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