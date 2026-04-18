日艦穿台海 學者：反制中國「內海化」企圖

日本海上自衛隊驅逐艦「雷」號十七日駛入台灣海峽，預計將參與美菲「肩並肩」聯合軍演。（取自日本防衛省海上自衛隊官網）

日本戰略角色 從「被動防衛」轉向「主動參與」

日本海上自衛隊驅逐艦「雷」號十七日駛入台灣海峽，預計將參與美菲「肩並肩」聯合軍演。針對此舉，地緣戰略學者、開南大學副校長陳文甲昨指出，這並非單純航行，而是具高度戰略意涵的操作。

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國防部：沒有評論

國防部則表示，針對台灣周邊海、空動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

陳文甲受訪分析，在軍事層面上，此舉屬於「航行自由結合聯合作戰」的體現，顯示日本已逐步將台海視為印太安全運作的常態航道，而非高度敏感禁區，反映出日本戰略角色正由「被動防衛」轉向「主動參與」。

陳文甲：回應鄭習會論述

在政治時機上，陳文甲認為，日艦選在國民黨鄭主席訪中期間通過台海，具有明顯的「反制意涵」。當中共強調「台海內海化」並指控日本為「新軍國主義」之際，日本以實際行動回應，否認單方面的主權論述，強調台海屬國際海域，此為「規則與話語權的博弈」。

至於戰略層級意涵，陳文甲強調，日本此舉也在回應中共於東海與台海的軍事壓力。日本透過進入敏感海域，強化「台灣有事，等於日本有事」的政策落實，將嚇阻由宣示轉為具體行動。

陳文甲分析，此次日本通過台海的核心訊號在於，印太安全正由美國主導逐步轉向盟友共同承擔，日本已成為積極塑造印太戰略秩序的行動者及參與者。

日艦南下參加跨國軍演

據悉，日本自衛隊此次參與「肩並肩」演訓的海上兵力，預計包含日向級直升機護衛艦「伊勢」號（舷號一八二）、駐守橫須賀的村雨級驅逐艦「雷」號（舷號一〇七）以及大隅級輸送艦「下北」號（舷號四〇〇二），也料將動員包括統合作戰司令部、自衛隊網路防衛隊在內約一千四百員兵力，參加四月廿日開始的跨國聯合演習。航空兵力則含括C-130H運輸機與US-2救難飛行艇，地對艦八八式飛彈發射組亦編入演訓序列。

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