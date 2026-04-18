美議員：華府數週內批准對台新軍售

上月底訪台的美國跨黨派參議員夏亨、匡希恆、堤里斯與羅珊，十四日共同致函立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及外交暨國防委員會陳冠廷、牛煦庭與王安祥等三黨立委。信中除敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。圖為夏亨等人拜會立法院。（資料照）

致函韓國瑜等立委 敦促立院儘速通過國防特別預算

立法院延宕國防特別預算案的審議，上月底訪台的美國跨黨派參議員十四日致函表達關切。包括美國參議院外交委員會首席議員夏亨、參議員匡希恆、堤里斯與羅珊共同致函立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及外交暨國防委員會陳冠廷、牛煦庭與王安祥等三黨立委。信中除敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。

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美國聯邦參議院外交委員會公布四位議員聯名致函。信函先提到結束台北行程並續訪東京與首爾後，他們更加確信，「台灣須投資關鍵戰力，嚇阻中華人民共和國有恃無恐的侵略。我們相信，台北各黨派領導者將迅速達成共識，引導台灣走上維護自由、避免衝突、反映絕大多數民眾意願的道路。」

力挺政院版軍購 加速不對稱武器在地生產

信函說，美國將履行承諾，「當中包括即將正式通知國會對台出售的重要防衛性武器。反無人機資源、整合作戰指揮系統及增強台灣空防的中程裝備都在其中。美國國會全面致力推動即時向台灣交付關鍵裝備，預計進行中的軍售將在未來幾週公布。」

針對行政院版國防特別預算案的國防自主部分，藍白均拒絕納入，四位參議員在信中特別寫道：「我們主張在去年十二月宣布的一一〇億美元對台軍售基礎上繼續擴大規模，同時訴求立法院批准國防特別預算，這不僅使用於對美採購裝備，也用於加速不對稱戰力的本地裝備生產。」明確表達對政院版的支持。

信函提到，烏克蘭戰爭和伊朗戰事證明，現代戰場所需要的正是如台灣中科院正開發的那種低成本且具機動性的系統。北京在台海測試侵略行動及單邊政治接觸可達成的極限目標。沒有什麼比台灣投資本地產製、長期嚇阻力量的裝備，更能展現堅定的決心。

外媒：軍售案總值140億美元 史上規模最大

外媒點出這封信在美國總統川普計劃於五月中旬訪問中國之前發出，主要是因川普致力於與中國國家主席習近平達成有利的貿易協議，在美國和台灣都已經出現華府對民主台灣的軍事支持恐因而縮減之疑慮。路透社三月報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交川普批准，可能在他訪問中國後簽署。這項軍售案總值約一四〇億美元，將是歷來規模最大的對台軍售案。

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