檢察總長徐錫祥人事案 立院5/5 投票表決

總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥出任新任檢察總長，立法院將於五月五日進行人事同意權案投票表決。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於五月七日屆滿，總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥出任新任檢察總長，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商達成共識，將於五月五日上午進行人事同意權案記名投票表決。

邢泰釗任期五月七日屆滿

同日下午將邀請審計部審計長陳瑞敏列席報告一一三年中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎計畫第四期特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢。

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邢泰釗任期將於五月七日屆滿，賴總統三月十三日依據法院組織法第六十六條第二項規定，提名徐錫祥出任新任檢察總長，咨請立法院行使同意權。日前立法院司法及法制、內政委員會舉行審查公聽會，多位與會學者肯定徐具備完整檢察資歷與領導檢察體系條件，但高檢署主任檢察官陳宏達則持保留態度，認為其在重大案件偵辦實績仍有待檢視，建議立法院行使人事同意權時應審慎評估其適任性。

立法院朝野黨團昨協商達成共識，五月五日與四月二十四日、四月二十八日合併為一次會議，五月五日上午進行檢察總長人事同意權案記名投票表決，同日下午邀請審計部審計長陳瑞敏列席報告一一三年中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎計畫第四期特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢。

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