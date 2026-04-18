李貞秀再嗆陳智菡：可憐之人必有可恨之處

日前遭民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，昨再批黨團主任陳智菡。 （資料照）

日前遭民眾黨開除黨籍而喪失立委資格的中配李貞秀，連日上節目左打黨主席黃國昌「偽君子」歧視中配、右批黨團主任陳智菡等人是高薪「蛀蟲」；她昨晚再表示，陳智菡在節目上落淚叫屈，應想想那些還有被她鬥走的人也是父母養的，反嗆「可憐之人必有可恨之處」。

李貞秀昨在網路節目表示，她被民眾黨中評會開除黨籍後，原決定發完聲明就退出政治，但因黃國昌「一派胡言」，因而轉念上節目自證清白。

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被問及陳智菡昨午在其他節目因她指控而落淚，李貞秀回應，她和陳過去關係很好、就職立委時甚至主動讓車位給陳「釋出善意」；但談及內政委員會「咬耳朵」一事，她坦言一開始神經比較大條，事後才意識到陳要把她塑造成無能的立委。李回嗆陳在為自己落淚叫屈時，應該想想自己在鬥其他人時，其他人也是人生父母養，酸陳「可憐之人必有可恨之處」。

李貞秀進一步指責陳智菡濫用職權，坐領高薪，卻把黨當成私器「排除異己」。她說，之前曾在群組裡當面指責過陳，反讓她被封殺，從此沒再上過民眾之聲露臉。

被問及不當立委的下一步，李貞秀說，她已經在台中的東海大學讀了兩年書，目前首要任務就是把「畢業論文」先寫完。網友追問她是否會轉選議員以延續聲量，她並未給予肯定回應。

陳清龍籲李放下爭議 勿再無的放矢

對於李貞秀要國台辦對黃國昌「終身究責」，黃國昌昨對此僅表示，「沒有什麼評論的必要」。民眾黨立院黨團總召陳清龍對李頻上節目開「地圖砲」表示，李的個人爭議已佔據過多公共輿論空間，但仍尊重其選擇、以及對黨的質疑；立委洪毓祥則以「態度決定高度」、「格局決定結局」、「思路決定出路」來回應李，認為李既曾為民眾黨理念共同奮鬥，就不該再「無的放矢」，呼籲放下爭議，讓其就此翻頁。

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