批中國「害台」10措施 陸委會：極度廉價的騙局

陸委會副主任委員沈有忠強調，中共在「習鄭會」後公布的十項措施，本質上是「舊瓶裝舊酒」，顯示已「黔驢技窮」。（陸委會提供）

東海大學中國大陸區域發展研究中心昨舉辦「鄭習會對台灣地方選舉與統獨勢力消長的影響」座談會，陸委會副主委沈有忠在會中強調，中共在「習鄭會」後公布的十項促進兩岸交流合作政策，有強烈「促統、促融」的政治前提，本質上是「舊瓶裝舊酒」，顯示中共已「黔驢技窮」。

多項議題都是中共單方面喊停

沈有忠指出，包括農漁產品輸中、觀光自由行的開放、及兩岸航點航班等議題，兩岸早有官方的協商機制，都是中共以政治因素單方面喊停，或刻意不執行協議。中共單方面破壞兩岸交流與互信在先，現在又拿出舊的政策，說要釋放善意，「根本是極度廉價的騙局」。

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他表示，在台灣農漁產品輸中議題，甚至要求必須建立在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治前提才願意溝通協商。中共此舉凸顯只是把台灣農漁產品當成統戰工具，必須同意中共設下的政治前提才能開放。這種「說開就開、說斷就斷」的對台政策，如同過往對台灣農漁業「養套殺」的伎倆，完全稱不上是「惠台」，更像是「害台」。

沈有忠強調，中共一貫對台採取「和戰兩手」策略，此次國民黨主席鄭麗文訪中期間中共軍機艦持續擾台，甚至在東海、黃海實施管制與實彈射擊的演練，威嚇意味十足。「鄭習會」後刻意公布十項對台政策措施，又說成是和平、惠台，其實就是把在野黨當成棋子，企圖達到統戰與分化台灣的目的。

他說，中共這種「強加政治前提」、「開了又斷、斷了又開」的對台政策充滿政治算計，對兩岸關係正向發展毫無助益，呼籲在野黨看清中共意圖消滅中華民國、併吞台灣的野心，不要成為中共對台統戰的傳聲筒。

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