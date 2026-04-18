范雲：力阻民主基金會核銷鄭麗文訪中案

國民黨主席鄭麗文率團訪中並會見習近平，向台灣民主基金會申請補助行程費用四八〇萬元。民進黨團書記長、基金會董事范雲昨受訪說，將嚴格把關這筆經費的核銷等內部程序。（中央社資料照）

拿全民納稅錢與獨裁者握手 違反基金會章程

國民黨主席鄭麗文高調率團訪中並會見中國共產黨總書記習近平，向台灣民主基金會申請補助行程費用四八〇萬元，挨批名實不符。民進黨團書記長、台灣民主基金會董事范雲昨受訪說，中共已認定基金會是「台獨組織」，國民黨卻申請經費、動用全民納稅錢赴中聲稱「不同意台獨」。她強調，身為基金會董事，將嚴格把關這筆經費的核銷等內部程序。

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台灣民主基金會於二〇〇三年由外交部捐助成立，為鼓勵國內政黨推動政黨外交、深化民主發展，設有政黨補助機制，其政黨補助款的總額度依照各黨立院「席次比例」分配，凡政黨票高於五％政黨皆可依比例申請。

根據規定，補助款須用於舉辦或參與國際民主、人權相關會議，推動政黨外交活動，或辦理與民主發展相關的研討會等，但「不得贊助涉及統獨活動」，若違反相關章程或未依規定核銷，基金會有權追回款項。二〇二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台期間，中共中央台辦將該基金會列為「台獨頑固分子關聯機構」並實施制裁。

范雲指出，補助的目的是進行民主外交和人權等相關事宜，也明確規定「使用經費不得涉及統獨」。她說，這非常諷刺，中共早已認定台灣民主基金會是「台獨組織」，國民黨卻向該基金會申請經費，還赴中聲稱「不同意台獨」，證明國民黨不應該動用全民納稅錢。

范雲說，大家都聽聞所謂「一中框架」及「反台獨」，國民黨應以身作則撤案；民主基金會也已發表聲明說，雖然通過、但尚未核銷，並主動告知有不得涉及統獨的相關規定。

韓兼任董事長更應嚴格審視

她強調，身為基金會董事必將嚴格把關核銷等內部程序，兼任董事長的立法院長韓國瑜更應遵守規定嚴格審視，尤其當全民都在質疑，國家需要二軌外交經費，即是因為中共阻撓外交空間，藍營卻拿全民納稅錢與獨裁者握手、違反民主基金會章程，大家都不能接受。

民進黨立委林楚茵也諷刺說，「國台辦主任宋濤是睡著了嗎？」習竟親自接見領著「台獨資金」的鄭麗文，依據中共自身邏輯，算不算公然勾結台獨、台獨幫兇？強烈建議中國國台辦應即刻立案調查習近平，「別讓習總書記淪為台獨勢力的業績提款機！」

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