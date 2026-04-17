李乾龍稱追蹤器已丟棄 新北警：仍組專案小組追查

乾龍提供的追蹤器黑白影印相片。（記者徐聖倫翻攝）

國民黨副主席李乾龍座車遭裝設「防丟定位器」，還接到恐嚇信，新北市警察局長方仰寧昨表示，即使李乾龍不願報案，本案也已組成專案小組，將盡速蒐證並報請檢察官指揮偵辦。

警方：被裝的是「防丟定位器」

新北市警局昨下午三時召開記者會，方仰寧說，警方接到李乾龍相關消息，第一時間派遣副局長林武宏前往了解，釐清相關細節，但李乾龍婉拒。林武宏昨上午再率刑警大隊、三重警分局主動找到李乾龍，但李依舊婉拒，不願報案作筆錄。

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林武宏表示，李乾龍只交代追蹤裝置是在今年一月保養汽車時，車廠員工在排氣管附近找到，由司機帶回來拍完照片後隨即丟棄，李推估應是去年十一月份他上任國民黨副主席時被裝設的。另恐嚇信部分，李乾龍則拒絕多談，只淡淡說不是什麼大事，同時婉拒警方提供相關保護措施，最終李乾龍只提供了一張黑白影印的追蹤裝置的照片，他在上頭簽名並寫明已丟棄。

警方初步調查，李乾龍座車被裝設的為「防丟定位器」，這類裝置主要在於「防丟」而非「跟蹤」，但近期常被不肖份子利用，不少跟蹤騷擾案都曾查獲類似產品。警方也說，這類產品不到千元，且網購平台、通訊行都能買到。而其體積小，只如硬幣般大，磁吸或黏貼在車底、保險桿內極難察覺。

方仰寧表示，汽車修理廠應有相關紀錄，目前已由市刑大、三重警分局、刑事局組成專案小組進行蒐證，之後將盡速報請檢察官指揮，本案警方將會追根究底，給社會大眾一個交代。

新北市警局副局長林武宏（右）昨與國民黨副主席李乾龍（左）談話，李依舊婉拒報案。（記者徐聖倫翻攝）

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