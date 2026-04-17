李乾龍座車疑被裝追蹤器卻拒報案 吳思瑤：國民黨誣蔑賴總統應公開道歉

國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁指控與總統賴清德有關，但李婉拒報案。民進黨政策會執行長吳思瑤昨痛批，國民黨不敢報案，卻急著潑政治髒水、嫁禍栽贓給賴總統，是否心虛害怕被查到什麼？應向賴公開道歉。（記者陳政宇攝）

國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁指控與總統賴清德有關，但李婉拒報案。民進黨政策會執行長吳思瑤昨痛批，國民黨不敢報案，卻急著潑政治髒水、嫁禍栽贓給賴總統，是否心虛害怕被查到什麼？應向賴公開道歉。

府籲李乾龍報案 釐清真相

總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過，李乾龍有責任檢具相關證據向檢警報案、嚴查不法，否則真相難以釐清。

請繼續往下閱讀...

尹乃菁：國民黨保有相關證據

尹乃菁昨受訪時不透露恐嚇信內容，僅表示追蹤器和恐嚇信國民黨都保有證據。對於李乾龍說追蹤器的事已經很久了，因此不一定會報案；尹乃菁說，不是很久之前，她是三月到國民黨任職，是在她任職前一個月左右的事。

李乾龍座車被裝追蹤器一事疑點重重。吳思瑤受訪表示，任何政治人物一旦發現有被不當的政治偵防、不法偷拍或跟蹤，就常理而言，第一時間要做的就是報案；但非常反常的是，國民黨急著潑政治髒水、「賴」給賴總統，進行嫁禍及栽贓。

吳思瑤質疑，國民黨為什麼不敢報案？是在心虛、害怕什麼？擔心被查到什麼？或是怕被戳破對於賴總統的惡栽贓是不實指控？呼籲國民黨具體說明、澄清事實，也應當向被抹黑的賴總統公開道歉，此事是可忍、孰不可忍。

民進黨發言人吳崢說，國民黨把治安事件當成話劇來演，尷尬的只有自己，以及負責李乾龍工作地與居住地治安的台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜。國民黨堅持不報案，難不成害怕被揭穿，變成「林北好油」自導自演事件翻版。

民進黨立委賴瑞隆則提及，他昔日的立委選舉對手、國民黨議員陳麗娜也曾自稱被放追蹤器，事後自證沒有，全是她自己猜想，卻鬧得沸沸揚揚。若國民黨提不出證據，也不敢請警方調查，就應向賴總統道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法