民主基金會被中國列「台獨機構」 禁止往來

國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，向民主基金會申請四八〇萬元補助費，引起爭議。圖為台灣民主基金會外觀。（中央社資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，向民主基金會申請四八〇萬元補助費，引起爭議。事實上，根據民主基金會章程，每年都有編列預算，補助國內各政黨申請從事民主人權相關活動；國民黨財務報表揭露，二〇二四年共獲近九九八萬餘元的民主基金會補助。二〇二二年至二〇二四年，國民黨獲民主基金會補助收入一年平均約一〇六〇萬餘元。

年編3000萬預算補助各黨 國民黨約拿千萬

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根據台灣民主基金會組織章程，基金會年度預算得參照立法院通過的決議，配合在年度計畫中編列三分之一預算經費，予全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票五％以上的各政黨申請從事民主人權相關活動之用，最多以新台幣三千萬元為限；該預算需按立法院政黨席次之比例撥用。

基金會章程載明 不得贊助涉統獨活動

章程也載明，民主基金會不得贊助涉及統獨之活動，也不得支助國外政治團體從事違反當地國家法律的行為，及遊說國外團體從事違反中華民國憲法的活動。

事實上，中國國台辦早在二〇二二年八月，就已因為不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，將民主基金會列為「台獨頑固份子關聯機構」，公開宣布制裁，明令禁止中國任何單位與該基金會合作往來，並禁止相關人士入境。諷刺的是，國民黨卻申請民主基金會補助赴中交流。

根據內政部政黨資訊網，國民黨二〇二四年收入中，有九九八萬四七九七元為民主基金會補助收入；民進黨二〇二四年有一三八六萬九九五元的民主基金會補助收入；民眾黨二〇二四年則有二三二萬七三二七元的民主基金會補助收入。

另檢視二〇二三年及二〇二二年的政黨財報，國民黨二〇二三年獲民主基金會補助收入一〇一八萬一一九元、二〇二二年獲民主基金會補助收入一一六四萬九二二元。二〇二二年至二〇二四年，年獲民主基金會補助收入約一〇六〇萬餘元。

今年民主基金會共編列三千萬元預算，用於補助政黨外交及民主深化交流業務。

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