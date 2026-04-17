國民黨申請補助480萬案 「尚未核銷」

國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，向民主基金會申請四八〇萬元補助費。民主基金會昨天下午進一步說明，全案尚未進入核銷階段，將根據國民黨後續提出的單據憑證及成果報告，依章程和相關法規辦理。（中央社資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，向民主基金會申請四八〇萬元補助費。民主基金會昨中午先說明，基金會依據政黨補助原則，依程序處理，並曝光國民黨申請計畫書內容；而在民進黨立委質疑該項補助不合乎基金會章程，籲撤回補助後，民主基金會下午進一步說明，全案尚未進入核銷階段，將根據國民黨後續提出的單據憑證及成果報告，依章程和相關法規辦理。

民主基金會 一日兩聲明

台灣民主基金會昨中午發布新聞稿指出，民主基金會依成立宗旨，鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權的活動，特訂定政黨補助計畫作業要點，以受理政黨補助申請。政黨補助類型包括各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動。

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民主基金會表示，國民黨提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦的活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在中國的民眾及在中台商了解台灣民主發展的現況，並將推展台灣的民主自由理念至中國，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

針對立委質疑該補助案違反基金會章程，籲撤回補助。民主基金會下午補充說明，全案尚未進入核銷階段，基金會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。

民主基金會也指出，基金會捐助暨組織章程規定，不得贊助涉及統獨之活動，有關補助案等行政作業一切依法依規處理，此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。

據了解，國民黨申報赴中訪問經費申請四八〇萬元補助，其中包括交通費三〇五萬、生活費一五五萬、雜費二十萬元。

交通費部分，台北飛上海、北京飛台北商務艙機票二十人一八〇萬元、經濟艙十五人一〇五萬元；南京到上海商務座高鐵票五人五萬元、一等座三十人十五萬元。生活費含住宿、膳食及零用費，北京四日、上海一日、南京一日，三十五人六日共一五五萬元；雜費包括禮品、辦公費及相關費用共二十萬元。

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