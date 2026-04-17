國安人士：習鄭會 推進「解除台灣武裝」目標

國安人士剖析習鄭會指出，中共的目標不僅止於對台統戰，更是透過「反日、反美、反軍購」三大主軸發動認知作戰，建構對印太區域宰制的正當基礎。（美聯社檔案照）

中共透過「反日、反美、反軍購」三主軸 對台發動認知戰

國民黨將「鄭習會」視為合法的政黨交流，並向台灣民主基金會申請補助。不過，國安人士評估，中共的目標不僅止於對台統戰，更是透過「反日、反美、反軍購」三大主軸發動認知作戰，建構對印太區域宰制的正當基礎，要在「川習會」前營造台灣人不挺美國、不挺軍購，願在中國前提下兩岸交流，削弱民主友盟挺台的正當性，系統地推進「解除台灣武裝」的終極目標。

請繼續往下閱讀...

川習會前 削弱美助台強化防衛意願

國安人士指出，中國近期頻以「新軍國主義」標籤攻擊日本，因為日本已成為在印太制衡中國威權的領導角色，北京要削弱其正當性；國共會面時也刻意強調「中華民族共同抗日」的記憶，把台灣拉進北京的抗戰敘事，暗示台日合作是軍國主義復辟，國民黨的發言與史實不符之外，更和中國完全唱同調，更令人感到憂心。

透過在地協力者 操作「軍購浪費錢」

國安人士說，國共反覆強調的「共同政治基礎」，其實就是「一中框架」、中華民族及中華文化等。不過，回歸本質，台日之間的共同政治基礎是民主與自由，反觀威權國家與民主國家之間要談所謂「共同政治基礎」，顯然是非常反智、違反常識的說法。

在反美部分，國安人士說，國共口徑一致指稱「台海不是外力的棋盤」，將民主友盟定性為「外力」，其實就是要把台灣問題「內政化」、「一中框架化」，透過放大「疑美論」，將美國抹為外部干預者、利益競逐者，對外洗腦「台灣問題原屬中國內部事務，因美國介入才變得複雜」，傳遞「美國若抽手，兩岸問題就能和平解決」的不實訊息。

第三個主軸是「反軍購」，國安人士表示，中共一方面對外塑造「台灣民意不支持軍購、願在一中框架下和平交流」，另一方面透過在地協力者在台灣操作「軍購浪費錢」等風向，內外呼應削弱台灣國防，核心目標是在五月中「川習會」前營造氛圍——台灣社會不挺美國、不支持軍購，降低美國協助台灣強化防衛意願，進而達成「解除台灣武裝」的終極目標。

把「世界的台灣」 塞回「一中框架」

國安人士提到，北京透過「鄭習會」操作「和戰兩手策略」，表面送「十項措施」大禮包，實際卻將「九二共識、反台獨」設為前提，同時在東海劃設大規模、長達一個多月的五處空域保留區，並部署大量艦艇，用「看得到、吃不到」的紅利製造台灣內部政治分歧，目的就是把「世界的台灣」塞回「一中框架」，為「川習會」鋪陳有利氛圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法