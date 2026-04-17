鄭麗文訪中480萬竟要國庫補助》立委批：民主基金會若贊助國民黨 就是贊助中共統戰台灣

國民黨主席鄭麗文赴中進行「二〇二六和平之旅」，向民主基金會申請四八〇萬元補助費，引起爭議。民進黨立委批說，國民黨跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔、朝拜加害者、赴中諂媚，民主基金會若贊助國民黨赴中，就是贊助中共統戰台灣。圖為鄭習會。（美聯社檔案照）

國民黨拒審今年度中央政府總預算案兩百餘天後，直至十五日協商時才同意下週二付委；而國民黨在拒審總預算案期間，卻向台灣民主基金會申請四八〇萬元經費，補助自家黨主席鄭麗文的訪中團。民進黨立委批說，國民黨跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔、朝拜加害者、赴中諂媚，民主基金會若贊助國民黨赴中，就是贊助中共統戰台灣。

國民黨：民進黨棄台獨黨綱也能比照

鄭麗文昨出席活動時對此未做回應。國民黨文傳會主委尹乃菁則表示，國民黨合法的向民主基金會提出申請從事政黨交流，如果民進黨願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可向基金會申請補助，與中國共產黨進行政黨交流。

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府反問：國民黨有跟共產黨談民主嗎

總統府昨反問：「這一趟國民黨有跟共產黨談到任何的民主嗎？」發言人郭雅慧說，既然鄭麗文已自中國回來，是不是可以快審國防特別條例？國人非常期待完整版的國防特別條例能盡速過關。

行政院發言人李慧芝強調，台灣民主基金會已經被中國列為重點制裁對象，嚴禁跟中方組織、企業及個人合作。在這樣狀況下，國民黨申請基金會補助，前往中國與中共總書記習近平會面，這樣的安排令人訝異，也難免讓社會質疑。

基金會董事、民進黨團書記長范雲說，她十五日出席基金會會議時不知有鄭麗文赴中的補助申請案，但她針對過去國民黨經常申請補助赴中訪察、台商聯誼等案提出質疑。基金會執行長廖達琪也強調，會嚴守基金會立場，請各政黨提案計畫需與民主、人權相關；董事長韓國瑜也裁示，的確需要檢討，請各政黨配合。

民進黨立委林俊憲則質問，國民黨跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔，民主在哪，人權在哪，難道鄭麗文有和習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗嗎？拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，不要臉！

民進黨立委黃捷並說，民主基金會成立的目的，就是在中共打壓下拓展台灣外交。國民黨拿著補助款，不但沒有加強任何民主交流，反倒去朝拜加害者？她要求民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷此筆款項。

國民黨則表示，國民黨四月一日向民主基金會遞件申請，並於四月十日收到基金會發文：「有關貴黨申請『中國國民黨赴中國大陸交流訪問團』一案經費補助事，業經本會審查通過並同意補助四八〇萬元整，請查照惠辦。」

尹乃菁也說，民主基金會成立的初衷就是讓台灣的政黨、智庫與世界各國進行交流，宣揚民主、自由、人權的價值。國民黨在鄭麗文率領下進行「二〇二六和平之旅」，正常與大陸進行政黨交流，並合法向基金會提出申請。

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