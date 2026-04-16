備戰台北市長？沈伯洋、吳沛憶赴議會拜會綠議員

立委沈伯洋（右）、吳沛憶（左）昨現身台北市議會，拜會多位民進黨籍議員。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市長人選呼聲很高的立委沈伯洋，昨與民進黨北市黨部主委參選人、立委吳沛憶一起到台北市議會拜會同黨籍議員，吳沛憶表示，是來爭取老戰友支持，且未來黨部會與台北市長競選辦公室合作，並跟議會黨團協同作戰，因此也請教議員們對未來聯合作戰的想法。沈伯洋則說，年底如何聯合作戰，是他很關注的議題。

沈伯洋辦公室指出，昨日沒有見到所有議員，後續還會安排向其他議員請益。昨天會面的包括李建昌、劉耀仁、王閔生、顏若芳、林延鳳、陳慈慧、鍾佩玲、何孟樺、林亮君等人；議會民進黨團總召王閔生會後表示，沈伯洋有在思考競選台北市長，才會來議會跟議員交流，還提前透過AI整理議員們過去質詢議題，討論過程表現專業並展現十足親和力，議員們很期待這樣的台北市長人選，也希望中央盡快決定人選。

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沈伯洋說，立法院剛開議，常收到各式陳情，很多都要中央、地方一起協作配合，所以跟議員就交通、校園安全等市政議題討論；此外，他也很關注年底民進黨如何聯合作戰。至於台北市長蔣萬安施政表現，他表示，作為市民都希望台北能夠變得更好，要系統性讓城市升級。而市長提名的時程則由選對會決定，他就是專心繼續研究台北市的市政，多跟議員交換意見。

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