蘇巧慧將推產業政見 李四川提輝達政績

國民黨新北市長參選人李四川昨天與板橋區里長舉行座談會，承諾未來將以推動輝達落腳台北市、台北大巨蛋啟用等經驗、決心與執行力，帶動新北建設向前。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，她已提出六大福利政見，未來將提出更多產業與區域發展政見。

李四川指出，針對產業發展，如輝達（NVIDIA）等國際科技龍頭進駐，將創造大量工作機會，不只是台北市的紅利，同樣會造福新北市民，未來將透過雙北治理經驗，透過行政區域的資源整合，打破城市邊界。

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「工程問題就應該用專業的方法解決」。李四川回憶，台北大巨蛋從他擔任台北市副市長後，迅速推動並完工啟用，大巨蛋漏水問題已獲得顯著改善，市政建設不應陷入政治口水，他會用解決問題的行動力，全力為新北服務。

傳出國民黨、民眾黨擬採民調方式決定「藍白合」縣市長參選人，蘇巧慧表示，參選六百多天以來，她已帶領新北隊深入廿九區，傾聽基層聲音，也提出六大福利政見，接下來會提出更多產業與區域發展政見，不論對手是誰，她都做好準備，用最強的團隊來應對。

新北市議員參選人張志豪昨與蘇巧慧合體拍攝競選形象照，張志豪說，蘇巧慧的溫暖、創新、會做事，已獲得許多市民的支持認同，尤其年輕、活力形象深植人心，他將和蘇巧慧一起衝，拚建設。

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