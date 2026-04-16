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    首頁 > 政治

    宜縣長藍白合民調時間不公開 綠諷被害妄想

    2026/04/16 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，藍白合內參民調不公開日期，是有「被害妄想症」。（資料照）

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，藍白合內參民調不公開日期，是有「被害妄想症」。（資料照）

    國民黨與民眾黨昨天在台北召開工作小組會議，協調宜蘭縣長選戰藍白合議題，傳出為防綠營灌票，擬採不公開日期內參民調推出人選。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進回應，不要有「被害妄想症」，藍白應以一步一腳印爭取選民認同才是王道。

    傳避免遭綠營支持者灌票

    藍白工作會議討論國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠選務作業，傳聞為避免遭綠營支持者灌票，導致民調失真，擬不公開日期方式進行內參民調，數據也不公布。

    對此，邱嘉進說，民調採隨機抽樣，技術上極難操作灌票，且許多民眾電話不公開，要精準動員支持者接到電話，並灌票給特定對象的難度極高，擔心綠營灌票完全是編故事，呼籲藍白陣營不要有「被害妄想症」。

    林國漳︰我只在意怎樣為縣民打拚

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，藍白合不合不是他在意的事，他宣布參選至今，按照既定步調拜訪基層，也陸續提出競選政見，自己最在意的是怎麼樣為宜蘭縣民打拚。

    美麗島電子報上個月民調顯示，林國漳、吳宗憲、陳琬惠三腳督、一對一、綠白或綠藍對陣，均由林國漳勝出，三腳督部分，林國漳卅三％、吳宗憲廿六．六％、陳琬惠七．九％。

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