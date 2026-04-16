對上高虹安 地方肯定莊競程專業具實戰力

民進黨提名前立委莊競程參選新竹市長。 （記者劉信德攝）

民進黨年底新竹市長人選確定由前立委莊競程出線挑戰現任市長高虹安，高虹安昨回應，非常歡迎各界人士能為竹市付出及努力。並說莊競程跟她都是立法院第十屆立委，過去在一些議題也有交流跟互動，希望未來不管是不同的立場或不同的黨派，都可以在公共的政策做討論，為社會爭取最大的利益。

民進黨新竹市黨部主委施乃如說，莊競程是兼具專業與實戰的絕佳人選。新竹面臨交通、托育與基建老化等挑戰，莊競程擁有亮眼的立委歷練，且具交大任教背景，隨著淨零與碳關稅制度上路，高碳排產業與科技產業供應鏈都得面對新的成本與競爭壓力，莊競程關注氣候變遷立法與碳定價議題，兼具生醫與電機背景，又與新竹科學園區有深厚淵源，有能力看懂全球規則，也懂得如何協助新竹產業找到新機會。

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市議員曾資程說，莊競程擁有台大醫學工程博士學歷，深耕科技與工程領域，且具區域立委選舉實戰經驗，在地方經營、選民溝通和議題掌握，都有相當基礎，是絕佳即戰力。市議員劉彥伶說，民進黨在北部的提名，就是希望讓中壯世代、有專業背景的人才站上第一線。市議員楊玲宜稱莊競程是最強母雞，如今「新竹隊」成形，各議員參選人將全力以赴打贏年底選戰。

在綠營人選確定前，「藍白合」早已達成支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任共識，國民黨年底不會推派市長人選，但爭取國民黨支持的清大兼任助理教授何志勇仍不放棄爭取正藍軍的支持，繼續勤跑基層和開辦城市沙龍講座，何志勇是否參選市長仍待觀察。

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