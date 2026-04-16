座車被裝追蹤器 李乾龍婉拒報案

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，李表示，座車遭裝追蹤器已經很久了，沒事沒事。（資料照）

尹乃菁嗆賴「追究到底」 民進黨斥烏龍指控

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨證實，李乾龍的確在車燈後照鏡發現追蹤器，並強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」，等賴清德總統卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。民進黨則反駁指出，任何國人權益若遭受不法侵害，應立即報案；國民黨在真相未釐清前即惡意指控，類似烏龍已非第一次。

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不過，李乾龍被問到追蹤器是否為民進黨安裝時，他連忙說「沒有沒有沒有」，表示座車遭裝追蹤器已經很久了，沒事沒事。

新北市警局：已主動聯繫 尊重當事人意願

新北市警局昨晚發聲明指出，未曾接獲報案，但獲悉後已由副局長林武宏主動聯繫李乾龍，洽詢報案事宜，惟李目前婉拒報案。警方擬對其座車、住居進行安檢測試，但仍尊重當事人意願。

尹乃菁指控，掌握情偵監系統的執政黨政府不知道透過什麼手段，在我們車上裝追蹤器，不是第一次，來源也很難追查，李乾龍覺得算了。所以抓到追蹤器後，就加強內部各項安全檢查。

尹乃菁說，國民黨是最大在野黨，在野黨黨工職、候選人、縣市首長座車被裝追蹤器，在正常民主國家裡，是非常嚴重的事情。她嗆說，掌握情偵監和檢調系統的是賴總統，等賴卸任失去保護傘後，「我們一定會追究到底，你就等著卸任以後天天到高檢署和法院去報到吧！」

民進黨則回應，台灣是法治國家，任何國人權益若遭受不法侵害，都應向司法、警政單位報案，相關單位也會全力追查。國民黨在真相未釐清前即惡意指控，類似烏龍指控不是第一次，過去就有國民黨縣市首長造謠座車遭裝「追蹤器」，最後成為社會笑柄，提醒國民黨尊重司法，也尊重國民的智慧。

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